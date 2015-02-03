Решить проблемы безгражданства

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Вадим МАХИН, Алматы
Советник Управления верховного комиссара Джейсон Такер проинформировал журналистов о том, что в настоя­щее время во всем мире по меньшей мере 10 млн. человек не имеют гражданства. А это значит, они не могут получить образование, медицинское обслуживание, устроиться на работу. У них нет права свободного передвижения, перспектив и надежды.
В Центральной Азии насчитывается около 30 тыс. таких людей, в нашей стране – чуть более 7 тыс. О ситуации по проблемам безгражданства в Казахстане рассказали также Рано Сайдумарова, советник по защите прав беженцев УВКБ, и Денис Живага, заместитель директора по общим вопросам Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности.
На встрече состоялись две презентации – итогов всемирной информационной кампании «Я принадлежу», которая была запущена в Казахстане в минувшем году, а также вновь созданного Центра приема звонков. Именно в 2014 году была достигнута договоренность о совместной работе Правительства республики и УВКБ по искоренению такого явления, как безгражданство. Подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел и этой международной организацией.
В соответствии с документом с июля по декабрь была запущена информационная кампания по выявлению лиц без гражданства. В ее рамках действует «горячая линия» по предоставлению бесплатной юридической консультации, куда поступает более 500 звонков в месяц. Значительная часть из них – из Караганды, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей, Алматы и Акмолинской области. 56% позвонивших в центр – мужчины, 44% – женщины. Звонят люди самых разных национальностей, больше половины обратившихся указали, что родились в Казахстане.
Все эти данные УВКБ предоставило Правительству для определения наиболее эффективных решений по предот­вращению и искоренению безгражданства.

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