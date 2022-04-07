Жители Казталовского, Жанибекского и Бокейординского районов ЗКО на дорогу до областного центра тратят по 12-14 часов. Главная причина – плохое состояние дорог. Добираться по которым в весенне-осеннее бездорожье становится особенно сложно. Об этом заявил сенатор Нариман Турегалиев в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны. Депутат обратил внимание на то, что Президент страны еще в 2019 году дал поручение решить данную проблему, но она до сих пор не исполнена.

Этот вопрос, в числе остальных, поднимали жители перед сенаторами, во время недавней рабочей поездки депутатов в область.

«В 2019 году была разработана проектно-сметная документация на 145 км участка «Казталовка - Жанибек - граница Российской Федерации» и 103 км автодороги «Бисен - Онеге - Сайхин», всего 248 км, определены 4 подрядчика на строительство. Стоимость проектов составила 57 млрд тенге. Сроки реализации проектов увеличены с 21 до 23 месяцев, за исключением зимних месяцев. При своевременном выделении соответствующих средств, к концу 2021 года все строительные работы должны были быть завершены. К сожалению, все пошло не так, как планировалось, за три года построено всего 55 км из 248 км дорог, и если так будет продолжаться, то на строительство этих участков уйдет не менее 4-5 лет», - сказал депутат.

По мнению сенатора, негативное влияние на несвоевременное завершение строительства дороги оказывают несколько факторов. Это отсутствие полного финансирования на каждый год, резкое удорожание строительных материалов, трудности с поставками инертных материалов, а именно острый дефицит грузовых вагонов.

К примеру, в 2021 году на перевозку необходимого объема щебня в область нужно было доставлять 600 вагонов в месяц, из которых только было доставлено лишь 12%.

«Просим Вас поручить АО «Қазақстан Темір жолы» и Министерству индустрии и инфраструктурного развития обеспечить вагонами поставки строительных материалов из Актюбинской области, если этот вопрос не будет решён, разрешить перевозку необходимых строительных материалов в регион из соседней Российской Федерации», - сказал сенатор.