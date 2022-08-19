Решить проблемы с Damumed пообещала врачам депутат

Депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Екатерина Смышляева провела ряд встреч с жителями Костанайской области. Сегодня мажилисмен приняла участие в заседании Общественного совета по вопросам образования и здравоохранения при Костанайском областном филиале партии. сообщает Kazpravda.kz.

Представители областного управления здравоохранения и филиала Республиканского центра электронного здравоохранения проинформировали участников заседания о состоянии медицинской помощи детям в Год ребенка, охвате населения скрининговыми исследованиями для выявления заболеваний на ранних стадиях и доступности качественного медицинского обслуживания, а также о внедрении цифровизации в системе здравоохранения региона.

Выслушав пожелания костанайских врачей, Екатерина Смышляева отметила, что парламентарии готовы на законодательном уровне решать имеющиеся проблемы. Для изучения проблемных вопросов, волнующих избирателей, депутаты выезжают в регионы, проводят традиционные встречи с жителями городов и отдаленных сел.

- В Костанайской области в настоящее время есть проблемы с ремонтом областной детской больницы, надо решать вопрос строительства больницы в одном из районов города Костаная, централизованного приобретения компьютерной техники для всей системы здравоохранения. Будем поднимать эти проблемы на республиканском уровне и рассматривать пути решения, - отметила Екатерина Смышляева.

По словам депутата, в целом по области уровень оказания медицинской помощи детям находится на удовлетворительном уровне. Все получают качественные своевременные услуги.

Вместе с тем есть определенные вопросы по цифровизации в сфере здравоохранения, в частности, по работе информационной системы «Damumed».

- Мы вводили информационную систему, чтобы облегчить жизнь нашим докторам. А получилось, что мы её усложнили пока. Потому что несколько информсистем интегрированы между собой, а единой платформы нет. Одни и те же данные забиваются по несколько раз. Серверы у нас с «напряженкой» работают. Доступ не всегда обеспечен. Вот эти все проблемы мы от ФАПа до областного уровня посмотрели и теперь будем искать пути решения, - сообщила депутат.