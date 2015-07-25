Решить проблемы с импортом Свежий выпуск 378 По материалам РИА «Новости» и Deutsche Welle

Правительство Греции 28 июня ввело меры контроля за движением капитала в связи с массовым снятием средств со счетов. Из-за этого появились проблемы с импортом.

«После обсуждения на заседании Правительственного совета по экономическим вопросам было решено облегчить вплоть до полной нормализации импорт сырья и промежуточных товаров, используемых в греческом производстве. Для этого децентрализуется принятие решений по импорту – оно передается на уровень коммерческих банков в соответствии с правилами прозрачности и до определенной суммы», – заявил Статакис.

Министр отметил, что будут приниматься дополнительные меры для беспрепятственного импорта лекарств, продуктов питания и других товаров в общественных и государственных интересах.



Рассылали сибирскую язву

Американские военные направили живые споры сибирской язвы в десятки лабораторий в семи странах мира из-за недостатков в технологических стандартах по стерилизации бактерий, сообщается в докладе Пентагона, составленного по итогам инцидента.

О том, что Пентагон ошибочно рассылал активные образцы сибирской язвы, стало известно в конце мая. Всего по последним данным, штаммы опасной болезни попали из оборонного ведомства в 86 лабораторий как в самих США, так и на исследовательские объекты в Австралии, Канаде, Южной Корее, Великобритании, Японии, Италии и ФРГ.

По данным экспертов, в военной лаборатории Dugway в штате Юта (крупнейшего производителя деактивированной сибирской язвы) тестировали только 5% подвергшегося облучению бактериального материала, что привело к выживанию отдельных спор. В докладе отмечается, что неэффективные бактерицидные процедуры применялись в лаборатории на протяжении десяти лет. При этом авторы доклада, которых цитирует издание USA Today, назвали ошибку не индивидуальной, а организационной.

Агентство «Ассошиэйтед Пресс» сообщает, что Пентагон, неудовлетворенный итогами расследования, поручил провести новую проверку для выявления ответственного за применение несовершенных технологий.



Нападения на беженцев

В Германии резко увеличилось число нападений на общежития для беженцев. За первые шесть месяцев текущего года зарегистрировано больше таких нападений, чем за весь 2014 год (202 против 198 за весь минувший год), сообщило Министерство внутренних дел ФРГ.

В МВД отметили, что серьезное беспокойство вызывала уже статистика за 2014 год. Дело в том, что в минувшем году число нападений на общежития для беженцев увеличилось по сравнению с 2013 годом в три раза. Из 202 нападений, совершенных в 2015 году, 85% было совершено правыми радикалами и неонацистами.

Из обнародованной МВД статистики следует, что наибольший риск стать жертвой неонацистского нападения – в федеральной земле Бранденбург. Здесь на каждые 100 тыс. жителей приходится по 2,98 правоэкстремистских нападения. На втором месте находится Берлин (2,81), затем следуют Тюрингия (2,27) и Мекленбург – Передняя Померания (2,19).

Заметно вырос уровень правоэкстремистского насилия в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, где число нападений на каждые 100 тыс. человек увеличилось с 1,09 в 2013-м до 2,11 в 2015 году.



Стрельба в кинотеатре

Новый случай стрельбы в кинотеатре в США: неизвестный вечером в четверг, 23 июля, открыл стрельбу во время сеанса в городе Лафейетт (штат Луизиана). По данным местных СМИ, на которые ссылается агентство dpa, были ранены от 6 до 9 человек. Как сообщил местный телеканал KATC со ссылкой на шефа полиции, убиты два человека, а сам стрелок покончил с собой.

Что двигало преступником, пока неизвестно. По свидетельствам очевидцев, он стрелял людям в основном по ногам. В зале началась паника.

Произошедшее в Луизиане заставило вспомнить аналогичное преступление в городе Аврора. 19 июля 2012 года ранее не судимый студент Джеймс Холмс открыл стрельбу в зале кинотеатра во время премьеры фильма о Бэтмене. В результате 12 человек были убиты и 70 получили ранения. 16 июля суд присяжных признал Холмса виновным в убийстве.



