Решительные действия президента защитили государственность – Кошанов

По словам главы Мажилиса, теперь важно извлечь из январской трагедии правильные уроки, чтобы не допустить её повторения в будущем.

Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

В стенах Мажилиса уже во второй раз депутаты заслушали информацию генерального прокурора и руководителей правоохранительных органов о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года. Это был устный ответ на запрос депутатской группы "Жаңа Қазақстан", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в дни январской трагедии.

В своем выступлении спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что депутатам были представлены факты, наглядно доказывающие, что январские события были хорошо спланированной попыткой государственного переворота. А его организаторы цинично воспользовались мирными митингами, используя людей вслепую.

"Откровенно говоря, это был заговор против Независимости. И только благодаря решительным шагам президента, сплоченности и солидарности нашего народа, героизму простых полицейских, врачей, волонтеров и многих других мы защитили нашу государственность и не позволили погрузиться стране в хаос", – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Он также отметил, что группы, заинтересованные в намеренном искажении информации о январских событиях, существуют как внутри, так и за пределами страны.

"Немало реваншистских сил, которые хотят разрушить наше единство. Не будем забывать об этом. Сейчас у людей есть надежда на построение справедливого общества. Перед нами стоят очень важные задачи. Мы все должны объединиться вокруг реформ президента", - напомнил Ерлан Кошанов.

В завершение председатель Мажилиса отметил, что теперь важно извлечь из январской трагедии правильные уроки, чтобы не допустить её повторения в будущем.

На пленарном заседании выступили генеральный прокурор, министр внутренних дел, общественники и мажилисмены.

Кроме того, слово было предоставлено полицейским, врачам, бизнесменам, волонтерам, которые оказались в центре происходящего и на себе пережили все трудности тех дней.

На вопросы депутатов о принимаемых государством мерах по предотвращению повторения январских событий отвечали члены Правительства.

Мероприятие транслировалось в эфире национального телевидения и в интернете.

Перед началом пленарного заседания была организована выставка с оружием, обнаруженным в ходе следствия. Это автоматы, снайперские винтовки, гранатометы, охотничьи ружья, пистолеты, обрезы и многое другое. Также было представлено полицейское обмундирование – щиты, каски, бронежилеты, – пострадавшее в ходе беспорядков в январе прошлого года.