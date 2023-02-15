Решительный и смелый

О том, что Ердаулет Кунанбай, проявив находчивость, решительность и смелость, предотвратил пожар, командование воинской части узнало от сына хозяина гостиницы – Жумабая Байтореева, который приехал к ним, чтобы выразить благодарность. Сам Марат-ага по состоянию здоровья не смог приехать, но он также признателен Ердаулету за самоотверженные действия.

Инцидент произошел ночью. Ердау­лет по просьбе сослуживца вышел в аптеку, чтобы купить лекарство его годовалой дочери. Выходя из аптеки, он услышал крики и понял, что неподалеку горит гостиница. Не раздумывая кинулся на помощь. Воспользовавшись огнетушителем, принялся тушить очаг возгорания.

– Все делал на автомате. Хорошо, что на службе нас учили пользоваться огнетушителем. Нажал на пусковое устройство и, приблизившись на допус­тимое расстояние, принялся тушить пожар, – рассказал о своих действиях в экстренной ситуации рядовой Ердау­лет Кунанбай.