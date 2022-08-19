Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Образование
Республиканская августовская конференция прошла в Казахстане

В Нур-Султане состоялось пленарное заседание республиканской августовской конференции педагогов с участием заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова. В конференции приняли участие педагоги, родители и эксперты в сфере образования, представители центральных и местных государственных органов, общественные деятели в сфере образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

На пленарном заседании обсуждались вопросы дошкольного, школьного воспитания и обучения детей, технического и профессионального, послесреднего образования, развития дополнительного образования, обеспечения доступности и инклюзивности образования, создания благоприятных условий для обучения детей, вопросы защиты прав детей, контроля и повышения качества образования.

Вице-премьер в своем приветственном выступлении поблагодарил учителей за безупречную работу в период пандемии и  отметил, что Глава государства, придавая особое значение развитию образования и воспитания, в своем послании 1 сентября 2021 года отметил, что «Системе образования нужны мотивированные и квалифицированные педагоги». Несомненно, именно педагоги в этом направлении играют ключевую роль.

«Успешная реализация Закона «О статусе педагога» позволила фундаментально поднять престиж педагога. Сегодня учителя за свой труд получают достойную зарплату. Как результат сегодня мы видим, что лучшие выпускники школ при выборе профессии отдают предпочтение специальностям педагогических направлений. Сегодня педагог – одна из самых почетных и в то же время самых важных профессий в мире. Именно учителями закладываются первоначальные знания, умения, навыки и ценности», — подчеркнул Тугжанов.

С этого года в школах внедряется формат совместной работы «ученик - школа - родитель», основанный на взаимной ответственности школы и родителей в воспитательном процессе.

Также, с 1-го класса будет вновь введен предмет «Трудовое обучение». Кроме того, впервые с этого года в школах с 7 класса вводится предмет «педагог-профориентатор», который поможет ученикам с выбором будущей профессии. В качестве экспериментального проекта предусматривается открытие теплиц при школах.

Благодаря мерам Правительства по развитию ГЧП 47% частных детсадов способствовало сокращению очередности на 30%. Только с 2021 года по республике открыты более  700 детских садов.

При 100 колледжах реализуются проекты по созданию малых предприятий для привлечения студентов к работе и приобретению необходимого опыта. Подписаны соглашения с  500 предприятиями по реализации шефства над колледжами. В 536 колледжах внедрено дуальное обучение.

В ходе совещания Ералы Тугжанов поручил Министерству просвещения:

- создать республиканскую ассоциацию педагогов по учебным предметам;

- в рамках 150-летия Ахмета Байтурсынова, организовать республиканский и областные конгрессы педагогов по обмену и трансляции лучших педагогических практик;

- в целях унификации воспитательной работы в детских садах, школах и колледжах разработать единую концепцию воспитания в организациях образования, направленную на формирование молодежи Нового Казахстана.

Заместитель Премьер-министра акцентировал особое внимание обеспечению безопасности детей в предстоящем учебном году и поручил акиматам регионов:

- в кратчайшие сроки ликвидировать аварийные и трехсменные школы;

- совместно с Национальным центром по правам человека ускорить создание территориальных подразделений Национального центра по правам человека и ребенка;

- обеспечить соблюдение требований по привлечению к охране школ лицензированных организаций;

- совместно с департаментами полиции организовать работу по обеспечению безопасности детей на дорогах. К этой работе нужно привлекать действующих инспекторов полиции.

В завершение конференции Ералы Тугжанов пожелал успехов учителям в новом учебном году и наградил лучших работников сферы образования благодарственными письмами.

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