Республиканская Федерация Nomad MMA объявила 2017 год – Годом развития детского спорта

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8 февраля т.г. под председательством президента республиканской Федерации Nomad MMA Гаджи Гаджиева состоялась международная конференция, в ходе которой подведены итоги работы за 2016 год.

Конференция, в которой приняли участие спортивные судьи из Казахстана, России и Узбекистана, прошла в рамках пятидневного семинара по совершенствованию работы судейского и тренерского составов.

Президент Федерации высоко оценил вклад судейской коллегии и тренеров в развитии Nomad MMA и отметил растущий интерес к этому виду спорта в Казахстане.

«Сегодня Nomad MMA является наиболее популярным видов спорта в нашей стране. И мы должны приложить максимум усилий для дальнейшего развития этого вида спорта»,- сказал Г. Гаджиев.

По его словам, «передача опыта, знаний, профессиональных навыков ведения боя, духовных ценностей являются ключевым условием успешного развития Федерации, как организации, так и каждого спортсмена в отдельности».

Президент Федерации предложил объявить 2017 год - Годом развития детского спорта.

Основатель современного стиля национальных боевых искусств Nomad MMA Сергей Ан сообщил, что «в октябре текущего года в Казахстане пройдет чемпионат мира среди детей и юниоров по Nomad MMA - «Алтын бала».

Сергей Ан также отметил, что «ни в коем случае нельзя сравнивать общественное объединение, ведущее работу с детьми и подростками на протяжении многих лет, с созвучными организациями ММА, занимающимися профессиональными бойцами и промоутерской деятельностью. В любительском спорте человеческий фактор первичен».

В этой связи в Федерации большое внимание уделяется моральному, психологическому, физическому и технико-тактическому развитию воспитанников. Разработанные правила учебных и соревновательных поединков с обязательным использованием защитной экипировки позволили минимизировать фактор получения травм.

Nomad MMA - это методика всестороннего развития спортсмена, объединившего в себе древние традиции казахских воинов и образы современного мира, методику всестороннего развития и систему духовно-культурных ценностей, позволяющих воспитать бойцов, сильных духом и телом, истинных патриотов своей страны.

Воспитанники Федерации Nomad MMA успешно проходят службу в различных частях Вооруженных сил РК, подразделениях силовых структур.

Разработанная методика школы позволяет детям с пяти лет начинать занятия по системе Nomad MMA.

Первый этап – физкультурно-оздоровительный нацелен на укрепление здоровья ребенка, тестирование на физиологические качества, развивает навыки, необходимые для занятия спортом.

Второй этап – учебно-аттестационный, где дети разных возрастных групп приобретают в тренировочном процессе навыки и способности, позволяющие им сдать аттестационный экзамен и перейти на соревновательный уровень.

Тренерский состав проходит международную практику в разных странах, постигая глубокие знания единоборств, постоянно участвуют в мастер-классах, перенимая многолетний опыт.

За 12 лет развития Nomad MMA стал массовым видом спорта не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. В настоящее время Федерация объединяет более 14 тысяч подростков и юношей, в ее состав входят представители 14 стран.

Ежегодно проводятся такие крупные международные соревнования, как турнир «Боец Азии», Кубок и Чемпионат мира.

Пятидневный международный семинар завершится сдачей экзаменов судейской коллегией Федерации Nomad MMA.


Пресс-служба Всемирной федерации Nomad MMA.

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