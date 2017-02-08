Республиканская Федерация Nomad MMA объявила 2017 год – Годом развития детского спорта Официально

8 февраля т.г. под председательством президента республиканской Федерации Nomad MMA Гаджи Гаджиева состоялась международная конференция, в ходе которой подведены итоги работы за 2016 год.



Конференция, в которой приняли участие спортивные судьи из Казахстана, России и Узбекистана, прошла в рамках пятидневного семинара по совершенствованию работы судейского и тренерского составов.



Президент Федерации высоко оценил вклад судейской коллегии и тренеров в развитии Nomad MMA и отметил растущий интерес к этому виду спорта в Казахстане.



«Сегодня Nomad MMA является наиболее популярным видов спорта в нашей стране. И мы должны приложить максимум усилий для дальнейшего развития этого вида спорта»,- сказал Г. Гаджиев.



По его словам, «передача опыта, знаний, профессиональных навыков ведения боя, духовных ценностей являются ключевым условием успешного развития Федерации, как организации, так и каждого спортсмена в отдельности».



Президент Федерации предложил объявить 2017 год - Годом развития детского спорта.



Основатель современного стиля национальных боевых искусств Nomad MMA Сергей Ан сообщил, что «в октябре текущего года в Казахстане пройдет чемпионат мира среди детей и юниоров по Nomad MMA - «Алтын бала».



Сергей Ан также отметил, что «ни в коем случае нельзя сравнивать общественное объединение, ведущее работу с детьми и подростками на протяжении многих лет, с созвучными организациями ММА, занимающимися профессиональными бойцами и промоутерской деятельностью. В любительском спорте человеческий фактор первичен».



В этой связи в Федерации большое внимание уделяется моральному, психологическому, физическому и технико-тактическому развитию воспитанников. Разработанные правила учебных и соревновательных поединков с обязательным использованием защитной экипировки позволили минимизировать фактор получения травм.



Nomad MMA - это методика всестороннего развития спортсмена, объединившего в себе древние традиции казахских воинов и образы современного мира, методику всестороннего развития и систему духовно-культурных ценностей, позволяющих воспитать бойцов, сильных духом и телом, истинных патриотов своей страны.



Воспитанники Федерации Nomad MMA успешно проходят службу в различных частях Вооруженных сил РК, подразделениях силовых структур.



Разработанная методика школы позволяет детям с пяти лет начинать занятия по системе Nomad MMA.



Первый этап – физкультурно-оздоровительный нацелен на укрепление здоровья ребенка, тестирование на физиологические качества, развивает навыки, необходимые для занятия спортом.



Второй этап – учебно-аттестационный, где дети разных возрастных групп приобретают в тренировочном процессе навыки и способности, позволяющие им сдать аттестационный экзамен и перейти на соревновательный уровень.



Тренерский состав проходит международную практику в разных странах, постигая глубокие знания единоборств, постоянно участвуют в мастер-классах, перенимая многолетний опыт.



За 12 лет развития Nomad MMA стал массовым видом спорта не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. В настоящее время Федерация объединяет более 14 тысяч подростков и юношей, в ее состав входят представители 14 стран.



Ежегодно проводятся такие крупные международные соревнования, как турнир «Боец Азии», Кубок и Чемпионат мира.



Пятидневный международный семинар завершится сдачей экзаменов судейской коллегией Федерации Nomad MMA.





Пресс-служба Всемирной федерации Nomad MMA.



