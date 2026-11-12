Республиканская рабочая группа встретилась с жителями Туркестана

В целях разъяснения Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе» республиканская рабочая группа также встретилась с представителями интеллигенции в городском Доме культуры, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: gov.kz

В состав делегации вошли депутат Курылтая Республики Казахстан Дихан Камзабекулы, член Народного Совета Казахстана Абдулла Исматуллаев, вице-министр сельского хозяйства РК Назгуль Хатепова и вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Талгат Момышев. В мероприятии также приняли участие заместители акима Туркестанской области Ертай Алтаев и акима города Туркестана Мадияр Алипов.

В ходе встречи обсуждены вопросы модернизации экономики, развития малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также эффективного использования водных ресурсов. Представители рабочей группы выслушали предложения и мнения жителей, ответили на вопросы граждан.

Следующая встреча рабочей группы продолжилась на областной станции скорой медицинской помощи. Представители республиканской группы встретились с работниками сферы здравоохранения и разъяснили задачи, обозначенные в Послании Главы государства.

На встрече обсуждались вопросы повышения качества социальных услуг, совершенствования системы медицинского обслуживания, развития инфраструктуры и модернизации отрасли.

В целом визит республиканской рабочей группы в Туркестанскую область направлен на широкое разъяснение приоритетных направлений, обозначенных в Послании Главы государства, обсуждение основных задач государственной политики с населением и выработку предложений по актуальным проблемам региона.