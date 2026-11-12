Республиканская рабочая группа встретилась с жителями Туркестана

Партии
Айман Аманжолова
корреспондент

В целях разъяснения Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе» республиканская рабочая группа также встретилась с представителями интеллигенции в городском Доме культуры, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: gov.kz

В состав делегации вошли депутат Курылтая Республики Казахстан Дихан Камзабекулы, член Народного Совета Казахстана Абдулла Исматуллаев, вице-министр сельского хозяйства РК Назгуль Хатепова и вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Талгат Момышев. В мероприятии также приняли участие заместители акима Туркестанской области Ертай Алтаев и акима города Туркестана Мадияр Алипов.

В ходе встречи обсуждены вопросы модернизации экономики, развития малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также эффективного использования водных ресурсов. Представители рабочей группы выслушали предложения и мнения жителей, ответили на вопросы граждан.

Следующая встреча рабочей группы продолжилась на областной станции скорой медицинской помощи. Представители республиканской группы встретились с работниками сферы здравоохранения и разъяснили задачи, обозначенные в Послании Главы государства.

На встрече обсуждались вопросы повышения качества социальных услуг, совершенствования системы медицинского обслуживания, развития инфраструктуры и модернизации отрасли.

В целом визит республиканской рабочей группы в Туркестанскую область направлен на широкое разъяснение приоритетных направлений, обозначенных в Послании Главы государства, обсуждение основных задач государственной политики с населением и выработку предложений по актуальным проблемам региона.

#Токаев #Туркестан #партия #послание

Популярное

Все
Димаш, Хосе и домбра
В Уральске прошел региональный форум DIGITAL AQJAIYQ 2026
Задержаны руководители «Самрук-Қазына» и КТЖ
Открылся путь к жемчужине Тянь-Шаня
СОР31: Последовательные усилия приносят ощутимые результаты
Учитывая реальные потребности сектора
Атыраусцы взяли верх
В Семее заложили фундамент лицея «Білім-Инновация»
Воздух теперь под контролем
Более 700 казахстанцев отказались от социальных выплат - Минтруда
В Кокшетау начали строить театр
Прививать интерес к книге
«Kyzdar.net»: Фигурантку дела разыскали в Грузии
Цифровое будущее документального наследия
Премьер-министры Казахстана и Молдовы обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
В Атырау осудили главбуха дочерней организации «КазАвтоЖол» за хищение 35 млн тенге
Атлас семян Улытауской области
Дроны-спасатели
Больница будущего без очередей и суеты: как устроена университетская клиника в китайском городе
Второе золото Дакара
Дорога в меднорудный край
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В Астане прошел концерт группы «Saz&Soul»
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
2026 год может стать вторым самым жарким в истории наблюдений
Глобальная кибератака 17 ноября: некоторые пользователи верят фейкам из соцсетей
Инфраструктуру экстренной медпомощи расширяют в Астане
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Народная стройка как стратегема Касым-Жомарта Токаева
Всемирный банк: уровень бедности в Казахстане сократился почти в четыре раза
Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане
Оркестр имени Курмангазы исполнил знаменитые казахские кюи в Алматы
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Не просто выслушать, а найти решение
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов

Читайте также

На площадке партии «Әділет» обсудили поправки в закон «Об а…
Более 6 тысяч молодых людей привели в порядок почти 100 ист…
Цифровые приоритеты Послания Президента обсудили в партии «…
Молодежь партии «Әділет» выявила более 100 нарушений и поте…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]