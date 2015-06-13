Республиканский военно-патриотический сбор молодежи "Айбын" станет проходить ежегодно, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
.
Напомним, что 1-е Игры
, состоявшиеся на полигоне учебного центра Минобороны "Спасск" (Карагандинская область), собрали 800 молодых людей из военно-патриотических клубов всех регионов республики, специализированных школ-интернатов и военных кафедр вузов.
"Мероприятие прошло на очень высоком уровне. Благодаря усилиям Министерства обороны, Регионального командования и акимата Карагандинской области участникам была предоставлена обширная программа: спортивные и военно-спортивные мероприятия, военно-тактические игры, концерты. Ребята получили большой заряд положительных эмоций. И это действительно хорошая школа жизни для подрастающего поколения. Юноши и девушки вставали рано утром, находились в полевых условиях, принимали участие в военно-тактической игре, заключавшейся в условном штурме высот и поиска тайников", – рассказал СМИ заместитель командующего Сухопутными войсками ВС РК по идеологической и воспитательной работе, полковник Жумабек Хасенов.
По его словам, сбор "Айбын" станет ежегодным, в следующем году он должен пройти на юге страны.
Также полковник заявил, что в Министерстве обороны уверены, что "Айбын" даст большой толчок для увеличения количества казахстанцев, поступающих в военные вузы.
"В любом случае, участие в данных сборах будет полезно и тем, кто не собирается связывать свою жизнь с армией профессионально", – заключил Жумабек Хасенов.