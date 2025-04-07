7 апреля 2025 года в Кызылординской области в рамках празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана прошел республиканский форум Ассамблея жастары «Сыр елі – достық мекені», объединивший более 100 молодых людей со всех регионов страны

Фото: АНК

Участники посетили Дом дружбы, где отведали национальные блюда, представленные председателями этнокультурных объединений, получили от старейшин благословение (бата).

В церемонии открытия форума принял участие руководитель управления общественного развития Кызылординской области Руслан Каюпов и пожелал успехов в работе форума, запланированного на 2 дня.

Форум проходил на различных площадках области, в том числе в университетах и молодежных центрах. В коворкинг-центре «Kyzylorda Hub» Кызылординского университета имени Коркыт Ата прошла работа первой секции на тему «Искусственный интеллект: его возможности и потенциал». В работе секции приняла участие заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и образования Акерке Абылайхан, она поздравила с 30-летием АНК и остановилась на направлениях поддержки молодежи со стороны министерства.

Вместе с тем, в рамках форума с участием председателя РОО «Ассамблея жастары» Тимура Джумурбаева был открыт центр «Студенческая Ассамблея» при Кызылординском университете имени Коркыт Ата, председателем которого назначен активист региональной «Ассамблея жастары» Исмаил Махадинов.

Тема секционного заседания в университете «Болашақ» была посвящена повышению значимости рабочих профессий, определению профессиональной ориентации молодежи. В мероприятии приняли участие обладатели рабочих специальностей и студенты из разных регионов, они ознакомились с инфраструктурой университета, специальными кабинетами, работой теплицы.

На секционном заседании, продолжившемся в «Молодежном ресурсном центре», были обсуждены пути укрепления дружбы и солидарности.

Далее республиканский форум Ассамблея жастары продолжился акцией посадки деревьев в ботаническом саду Кызылординского университета имени Коркыт Ата под девизом «С молодёжью в зелёное будущее». Это был важный шаг к бережному отношению к природе со стороны молодёжи.

В рамках форума состоялось пленарное заседание с участием акима области, председателя областной АНК Нурлыбека Налибаева. В нём приняли участие депутат Сената Парламента Республики Казахстан Нурия Ниязова, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и образования Акерке Абылайхан, были широко обсуждены темы 30-летия АНК и молодёжи.

После пленарного заседания для участников форума была организована специальная экскурсия, посвященная 100-летию города Кызылорда как столицы республики.

Стоит отметить, что 8 апреля состоится экскурсия на космодром Байконур. Там участники станут свидетелями запуска в космос флага с изображением эмблемы 30-летия АНК.

Также в рамках форума участники получат возможность совершить специальную экскурсию по мемориальному комплексу Коркыт Ата и окунуться в духовный мир великого мыслителя, отца кюя Коркыт Ата.