Республиканский форум к 30-летию АНК провело РОО «Ассамблея жастары» в Кызылорде

Культура и общество
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылорде в рамках 30-летия Ассамблеи народа Казахстана с участием более ста девушек и юношей со всех регионов страны прошел республиканский форум Ассамблея жастары «Сыр елі – достық мекені», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото Асель Абзал

Открыл встречу молодежи в Доме дружбы глава областного управления общественного развития Руслан Каюпов.

Рабочие секции форума прошли на различных площадках области. В частности, в коворкинг-центре «Kyzylorda Hub» Кызылординского университета имени Коркыта-ата прошла секция на тему «Искусственный интеллект: его возможности и потенциал». В ней приняла участие заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и образования Акерке Абылайхан.

В университете с участием председателя РОО «Ассамблея жастары» Тимура Джумурбаева был открыт центр «Студенческая Ассамблея», председателем которого назначен активист региональной «Ассамблеи жастары» Исмаил Махадинов.

Тема секционного заседания в университете «Болашақ» была посвящена повышению значимости рабочих профессий, определению профессиональной ориентации молодежи. В нем обладатели рабочих специальностей и студенты из разных регионов ознакомились с инфраструктурой университета, специальными кабинетами, работой теплицы.

Одна из секций прошла в областном «Молодежном ресурсном центре», где участники форума обсудили вопросы укрепления дружбы и солидарности. А в Ботаническом саду университета имени Коркыта-ата участники форума провели акцию по посадке деревьев «С молодёжью - в зелёное будущее».

На пленарном заседании форума с участием акима области, председателя областной АНК Нурлыбека Налибаева были широко обсуждены темы 30-летия АНК и молодёжи. В собрании приняли участие депутат Сената Нурия Ниязова, Тимур Джумурбаев, Акерке Абылайхан и другие гости.

Для участников форума провели специальную экскурсию по городу, посвященную 100-летию исторического события, когда Кызылорда была объявлена столицей Казахстана.

Завтра, 8 апреля, на космодроме Байконур участники форума станут свидетелями запуска в космос флага с изображением эмблемы 30-летия АНК.

#АНК #молодежь #форум

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