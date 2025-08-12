Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, akorda.kz

В Павлодарской области в рамках Международного дня молодежи и Года рабочих профессий начал работу Республиканский молодежный форум «Жастар болашағы – жарқын Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Форум собрал более 120 активных молодых людей из всех регионов страны – инженеров, специалистов промышленных предприятий, IT-разработчиков, медиков, предпринимателей и представителей общественных организаций. Все участники – до 35 лет, целеустремленные, готовые к новым вызовам и нацеленные на профессиональный рост.



С приветственным словом к делегатам обратился Президент Казахстана Қасым-Жомарт Токаев. Его видеопоздравление транслировалось на LED-экране, где Глава государства подчеркнул, что молодежь – движущая сила общества и главный двигатель модернизации страны.



В работе форума принял участие заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Ермек Кошербаев.

«Сегодня здесь собралась молодежь, которая будет формировать сильный, конкурентоспособный и технологически развитый Казахстан. В нашей стране треть населения – это молодежь, средний возраст граждан составляет 32 года, и эта доля продолжает расти. Именно поэтому объявление Года рабочих профессий стало важным шагом для повышения их престижа и популяризации технических специальностей среди молодых людей», — отметил вице-премьер.

Он сообщил, что Правительство реализует комплекс мер поддержки молодых казахстанцев:



- вдвое увеличены студенческие стипендии (по рабочим квалификациям – 43 574 тенге, по среднему звену – 41 896 тенге);

- строятся 17 общежитий на 4,5 тыс. мест (85% студентов колледжей уже обеспечены жильем);

- открыты филиалы зарубежных колледжей и университетов;

- реализуются программы «Жасыл ел», «Молодежная практика», «С дипломом в село»;

- действуют льготные жилищные программы «Наурыз», «Отау» и новый проект «Наурыз жұмыскер» для специалистов рабочих профессий;

- проведена переориентация стипендии «Болашақ» – не менее 60% грантов выделяется на технические специальности.



Отдельно Ермек Кошербаев подчеркнул, что Казахстан активно внедряет международные стандарты подготовки кадров: заключено 50 меморандумов с организациями из 10 стран, развивается участие в движении WorldSkills, создан Национальный центр компетенций WorldSkills Kazakhstan, а в Актау проведен первый чемпионат TurkicSkills с участием специалистов из восьми государств.

«Мы должны изменить отношение общества к рабочим профессиям – это путь к стабильности, достойной работе и профессиональному росту», – подчеркнул заместитель Премьер-министра.

Символичным моментом стало чествование трудовой династии Амреновых из Павлодарской области. Они трудятся на предприятии по добыче угля более 180 лет.

«Я вырос в семье, где уважение к труду передается из поколения в поколение. Мой дед, отец и дяди всю жизнь работали на благо региона, и сегодня я горжусь тем, что продолжаю их путь. Рабочая профессия для меня – это стабильность, достойная жизнь и возможность видеть результат своих усилий. На этом форуме я убедился, что мы, молодые специалисты, нужны стране и можем вносить свой вклад в ее развитие», — поделился молодой представитель династии Ерканат Амренов.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов отметил, что в регионе действуют более 1000 промышленных предприятий, где трудится свыше 80 тыс. человек, 75% из которых – рабочие специальности.