Общество

Республиканский проект "Молодежный кадровый резерв" запущен в Казахстане

Жанат Тукпиев
В Казахстане запущен юбилейный республиканский проект "Молодежный кадровый резерв". Подробнее о проекте рассказала исполнительный директор Ассоциации "Болашак" Лаура Демесинова на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Лаура Демесинова рассказала о том, что Ассоциация "Болашак" в рамках государственного гранта НАО "Центр гражданских инициатив" при поддержке Министерства информации и общественного развития РК запустила 10 юбилейный республиканский проект "Молодежный кадровый резерв".

"Это республиканская база данных специалистов, мотивированных на карьерный рост, обладающих высоким уровнем развития профессиональных навыков и управленческих компетенций. За 10 сезонов реализации проекта в нем приняли участие более 15 тысяч молодых людей, 468 из которых прошли стажировку в Парламенте РК и центральных госорганах", – сообщила Демесинова.

Она отметила, что реализация проекта проходит в несколько этапов: регистрация конкурсантов, отбор, собеседование, образовательный модуль и прохождение стажировки. По итогам конкурса будет отобран 51 участник – по три с каждого региона страны. 34 человека пройдут стажировку в Парламенте РК, 17 – в центральных государственных органах, национальных и других крупных компаниях.

"16 сентября будут известны результаты отбора, список будет опубликован на сайте проекта. Все прошедшие конкурс участники пройдут тренинги в Нур-Султане, а после примут участие в стажировке", – добавила Демесинова.

В проекте могут принять участие граждане РК в возрасте от 18 до 29 лет. Прием заявок открыт с 26 июля по 5 сентября текущего года на сайте www.jastar-reserv.kz.

Как уточнили организаторы, 2 этап пройдет с 17 по 25 сентября, в рамках него состоятся собеседования. 3 этап – с 12 по 13 октября – образовательный модуль, 4 этап – с 14 по 25 октября – стажировка резервистов. После им будут выданы сертификаты об участии в проекте.

Отбор конкурсантов проведет специальная комиссия, в которую войдут депутаты областного и городского маслихатов, представители госорганов, общественных организаций, СМИ и бизнеса.

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