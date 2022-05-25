Республиканский референдум конституционных изменений определит устойчивую траекторию дальнейших реформ – Б. Темирболат

В Библиотеке Елбасы состоялся круглый стол «Референдум: концептуальные аспекты», посвященный обсуждению значения конституционной реформы в построении Нового Казахстана. В мероприятии приняли участие представители экспертного сообщества, ученые, общественные деятели.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев с первых дней своего президентства активно продвигает механизмы самоорганизации общества. Принятие населением через республиканский референдум конституционных изменений определит устойчивую траекторию дальнейших реформ и позволит повысить гражданскую ответственность», – отметил, открывая круглый стол, директор Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан Бакытжан Темирболат.

«Референдум является важнейшей формой волеизъявления граждан, их прямого участия в управлении государством. Те поправки и дополнения в Конституцию, которые были вынесены на референдум, направлены на осуществление перехода ко Второй республике, подразумевающей модель «сильный Президент - влиятельный Парламент - ответственное Правительство». Эти комплексные изменения затронут все стороны общественных отношений», - сказал член рабочей группы по выработке предложений о внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан, профессор ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Ермек Абдрасулов.

«Этот исторический этап, в котором сейчас находится наша страна, показателен в том плане, что наше эволюционное развитие и повышение политического самосознания граждан дошло до такого уровня, когда мы можем многие решения принимать не через Парламент, а через всенародное голосование» - подчеркнул директор Института общественной политики партии «Amanat», кандидат политических наук Мадина Нургалиева.

«В условиях турбулентного мира, быстро меняющейся геополитической обстановки и новых вызовов современности проведение референдума позволит значительно ускорить кардинальную политическую модернизацию государства, оперативно отреагировать на его запросы. На наших глазах формируется новый стиль коммуникации и взаимодействия между властью и обществом», - рассказал директор Института истории государства Комитата науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, доктор исторических наук Еркин Абиль.

В ходе мероприятия своими мнениями также поделились профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби Газиз Телебаев, руководитель Отдела политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Ермек Токтаров, профессор Astana IT University Сауле Мамытова, эксперт по общественно-политическим и социальным вопросам Сагинтай Бердагулова.

Подводя итоги дискуссии, Б.Темирболат поблагодарил участников круглого стола, отметив, что в такое судьбоносное для страны время никто не должен остаться в стороне, и каждый может сделать свой исторический выбор.