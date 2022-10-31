фото с сайта акимата Астаны
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Республиканский турнир по шинкиокушинкай карате состоится в Астане

12-13 ноября в Астане состоится открытый республиканский турнир по шинкиокушинкай карате, посвященный тридцатилетию клуба «Арлан». Мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Аспан», передает официальный сайт столичного акимата.

На турнир приедут более 400 детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет из 12 регионов Казахстана: Алматинской, Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Улытауской областей, а также из города Астаны. В церемонии открытия республиканского турнира и награждении победителей примут участие представители Управления спорта и физической культуры, Управления образования, Детско-юношеской спортивной школы.

Клуб «Арлан» - это один из самых успешных и динамично развивающихся школ по шинкиокушинкай карате в Астане, который воспитывает своих учеников уже на протяжении 30 лет. Еще в 1992 году клуб «Арлан» под руководством мастера спорта Республики Казахстан, обладателя черного пояса 4 дана Талгата Аршкенова начал свою работу в школе № 22 города Астаны.

Занятия в клубе проводят квалифицированные мастера спорта, обладатели черных поясов.

Республиканский турнир по шинкиокушинкай карате организован при поддержке общественного фонда «UMIT TYNYSY».

«Мы надеемся, что такой республиканский турнир по шинкиокушинкай карате станет не только ярким событием в спортивной жизни столицы, но заставит задуматься и призовет детей к занятию спортом, формированию здорового образа жизни, ну а самим участникам турнира подарит незабываемые яркие эмоции и станет стимулом для получения чемпионских титулов этого вида спорта», - отметила председатель попечительского совета общественного фонда «UMIT TYNYSY» Гулим Джусупова.

Для получения более подробной информации можно обратиться к организаторам по номеру телефона: +7 701 518 3529 Ерлан.

 

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