Ресурс общественного согласия

Заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариа­том АНК Администрации Президента Жансеит Туймебаев поблагодарил казахстанских журналистов за активное освещение деятельности ассамблеи в вопросах укрепления национального единства и общественного согласия и отдельно за то, что именно с этих позиций шло информационное сопровождение работы по оказанию помощи жителям города Арыса.

Жансеит Туймебаев затронул и другие «топовые» темы в отечественном информационном поле – решение Главы государства о принятии комплекса мер по снижению долговой нагрузки казахстанцев, а также утвержденный План действий по реализации предвыборной программы «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» и предложений, полученных в ходе общенациональной акции «Бірге».

Зампред АНК отметил, что дальнейшая реализация Плана действий Главы государства будет способствовать ускоренной социальной модернизации, политической трансформации и обеспечит динамичное развитие экономики.

– Главным условием прогресса выступают преемственность курса Елбасы, народное единение и гражданский мир. Эти ценности всегда вели Казахстан вперед. Они стали нашим национальным образом жизни. Благодаря им мы живем в согласии, состоялись как современное государство. Сохранение стабильности является приоритетной работой АНК, всех госорганов и конструктивных общественных сил. Это нужно для воплощения инициированных Главой государства реформ, – подчеркнул Жансеит Туймебаев.

По его словам, стабильность, мир и согласие сегодня невозможны без главного ресурса – информации, поэтому на СМИ лежит особая миссия по формированию общественного мнения, воспитанию культуры мира и согласия, укреплению гражданской идентичности.

Вместе с тем зампред АНК обратил внимание на тенденции, которые обозначились в современном информационном поле. Во-первых, снижение уровня доверия к традиционным СМИ, что в перспективе может серьезно нарушить коммуникативные связи между обществом и властью. Кроме того, с развитием Интернета меняется сама журналистика и формат взаимодействия со СМИ ньюсмейкеров (представителей госорганов, политических и общественных объединений), от которых требуется большая оперативность и ответственность, точность в предоставлении информации, владение ситуацией. Этому способствует то, что сегодня и сам Глава государства, и первые руководители госорганов лично ведут свои страницы в соцсетях, обеспечивая таким образом прямой диалог, интерак­тивность, оперативность, целенаправленность.

Еще одна тенденция – использование колоссальных возможностей современных средств массовой коммуникации в дест­руктивных целях, в качестве информационного оружия. Жансеит Туймебаев обратил внимание, что даже ситуацию в Арысе пытаются использовать для спекуляций на политические темы, для достижения целей, далеких от реальной помощи пострадавшим. С такими проявлениями надо бороться, подчеркнул он, все должны понимать, что социаль­ные сети и Интернет в целом – это не особая зона вне закона.

– Принципиально важными являются развитие и распространение культуры освещения межэтнических отношений, которая сформировалась в основной части казахстанской журналистики, а также формирование культуры дискуссий в СМИ. Казахстанским СМИ всегда была присуща социальная ответственность, они были и останутся важнейшим ресурсом общественного согласия в стране, – подчеркнул Жансеит Туймебаев.

Участие в заседании клуба также приняли депутаты Мажилиса от АНК, в том числе вице-спикер палаты Владимир Божко и руководитель депутатской группы ассамблеи Сауытбек Абдрахманов, председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития Ляззат Суйндик, руководители крупных республиканских и этнических СМИ.

Ляззат Суйндик, в частности, напомнила, что 28 июня по поручению Президента утвержден как День работников СМИ, и от лица МИОР поздравила журналистское сообщество с профессиональным праздником. Она также отметила, что в изменяющемся мире СМИ вносят огромный вклад в формирование общественного мнения и имеют непосредственное влияние на важнейшие процессы, происходящие в стране. Особо спикер упомянула роль этнических СМИ, которых, по данным МИОР, в стране зарегистрировано более 50. Они, по словам Ляззат Суйндик, являются проводниками мира и согласия в нашем обществе, и на сегодняшний день созданы все условия для их развития.

Сауытбек Абдрахманов в свою очередь также подчеркнул роль этнических СМИ.

– Этнические СМИ должны помочь всем живущим в Казахстане лучше понять корни нашего единст­ва, исключить любые исторические упреки, ибо заглядывая в прошлое – нужно видеть будущее, – добавил депутат Мажилиса от АНК. – В основе предвыборной платформы Президента Касым-Жомарта Токаева три тезиса – преемст­венность, справедливость и прог­ресс. Сейчас есть некоторое упрощение первого тезиса. Так вот, преемст­венность – это не консервация, а именно развитие того, что имеется. Вот что имеет в виду Глава государства. А для того чтобы жить в дружбе и сог­ласии, нам надо лучше знать друг друга, только так можно понять и уважать культуру, традиции и обычаи.

Обсуждали спикеры и другие темы, связанные с ролью СМИ в сохранении и укреплении меж­этнического согласия, единства общества. В том числе предлагалось усилить деятельность Клуба журналистов АНК для более эффективной работы в этом направлении.

В завершение мероприятия Жансеит Туймебаев наградил журналистов и экспертов, внесших вклад в информационное сопровождение государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства, в целом деятельности Ассамблеи народа Казахстана. В частности, нагрудный знак АНК «Мейiрiм» за вклад в укрепление общественного согласия и общенационального единства получил заместитель главного редактора газеты «Казахстанская правда» Сабит Малдыбаев.