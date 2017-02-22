Ресурс парламентской дипломатии

Во встрече с азербайджанскими парламентариями приняли участие заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко, председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев, а также депутат Мажилиса, председатель группы по сотрудничеству с Парламентом Азербайджана Омархан Оксикбаев.

– Азербайджан для Казахстана не просто партнер, а братская страна и добрый сосед, – отметил, приветствуя гостей Владимир Божко.

Гостей представляли депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель азербайджано-казахстанской межпарламентской группы дружбы Адиль Абыш оглы Алиев, депутат Милли Меджлиса Гамзаев Нагиф Алашраф оглы, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Казахстан Маммадов Рашад Эйнаддин оглы.

Парламентарии посвятили разговор таким основным вопросам, как углубление дружбы и сотрудничества. Выделяя перспективные векторы взаимодействия, стороны обратили внимание на возросший в минувшем году товарооборот между обеими странами, отметив в то же время потенциал для дальнейшего углубления торгово-экономических отношений. Как подчеркнуто в беседе, приоритетным направлением сотрудничества является реализация крупных совместных проектов в транспортно-транзитной сфере, как, например, запуск железнодорожной магистрали Баку – Тбилиси – Карс.

На встрече речь зашла также о начавшейся деятельности Казахстана в качестве непостоянного члена Совбеза ООН, конституционных реформах в обеих странах. «Золотым мостом» между обеими странами названа азербайджанская диаспора, которая является активным членом Ассамблеи народа Казахстана.

Обе стороны выразили уверенность, что парламентские контакты, в том числе и на уровне групп дружбы, будут способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.