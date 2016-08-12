​Ресурсы интеграции

Когда за окном тихо плещется Иссык-Куль, маня ухоженным пляжем, целебной водой и тысячеваттным солнцем, трудно усидеть в аудитории. Но не зря про это озеро говорят, что погода меняется здесь каждые 15 минут. Ветер, дождик и снова солнце – пришлись на то время, что проходил форум, приуроченный к 10-летию ЕАБР. И такая волатильность, говоря языком экономистов, роднит это высокогорное озеро с финансовым рынком.

Финансовая «погода»

Но если со стихией ничего не поделаешь, то финансовая «погода» все-таки управляемая. Штормы, конечно, случаются, период турбулентности, бывает, затягивается, а штили крайне редки. Но за постсоветские годы бывшие республики выработали собственные инструменты управления экономикой, создали межгосударственные структуры, которые позволяют сообща решать острые проб­лемы региона.

Один из таких интеграционных институтов – Евразийский банк развития. Он был учрежден по инициативе президентов России и Казахстана на основании межгосударственного соглашения, подписанного 12 января 2006 года представителями двух стран. То есть в нынешнем году ЕАБР исполнилось 10 лет. За эти годы странами – участницами банка стали Армения, Таджикистан, Беларусь, Кыргызстан. Штаб-квартира банка находится в Алматы, и в нынешнем году Совет банка возглавляет Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов. С 2007 года ЕАБР имеет наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

Уставный фонд банка составляет 7 млрд долларов, объем инвестиционного портфеля с учетом 126 реализованных проектов – 4,7 млрд долларов. Объем текущего инвестпортфеля по странам-участницам – чуть более 2 млрд долларов. Планируется, что на конец 2017 года он составит 3,3 млрд долларов, в котором доля интеграционных проектов будет превышать 50%.

Сейчас в стадии финансирования находятся 58 инвестиционных проектов в шести государствах-участниках. В структуре портфеля банка самая большая доля финансирования приходится на Казахстан – 39,8%. В нашей республике ЕАБР инвестирует в: промышленное освоение месторождений хромитов «Восход» и урана Заречное; инновационное производство по выпуску металлического олова АО «Сырымбет»; агропромышленный комплекс; модернизацию компаний химической промышленности. Банк участвует в проектах по освоению месторождений углеводородов в Казахстанском секторе Каспийского моря; строительстве линии электропередачи Северный Казахстан – Актюбинская область; промышленной утилизации попутного нефтяного газа на месторождении Кенлык; улучшении технического состояния и строительства третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2.

От идеи к действиям

ЕАБР как интеграционный институт придерживается правила проводить свои мероприятия поочередно в одной из шести стран-участниц. Поэтому в этот раз для «круглого стола», который назвали «10 лет – от идеи к действиям», выбрали берег Иссык-Куля. Открывая встречу, председатель правления ЕАБР Дмитрий Панкин в видеообращении отметил, что все интеграционные процессы невозможны без проблем, без трений. Поэтому очень важно объективно показывать ситуацию, сложность интеграционных процессов. Он напомнил, что и сам банк – пример интеграционного проекта. Ему 10 лет, и уже можно подводить итоги, оценивать, что получилось, а где предстоит большая работа. Участников встречи также приветствовал директор представительства банка в Бишкеке Серик Примбетов.

Одним из наиболее дискуссионных был вопрос о единой валюте и монетарном союзе. Эксперты банка провели анализ плюсов и минусов этого процесса и подвели черту под дискуссией: монетарный союз в ЕАЭС требует подготовительной работы и выглядит разумным только в среднесрочной перспективе.

Вырваться из сырьевых оков

Эксперты сделали страновой и сравнительный анализы экономик наших стран. Как считают аналитики ЕАБР, у Казахстана есть все возможности для успешного экономического развития. Выступивший на «круглом столе» заместитель начальника управления стратегического и отраслевого анализа банка Арман Ахунбаев отметил, что сырьевые отрасли по-прежнему занимают ключевую роль в экономике Казахстана: доля добывающей промышленности составляет 51% от общего промпоказателя. Среди обрабатывающих отраслей лидирует металлургия – 14,5%. Пищевая промышленность составляет 8,5% от общего объема всей промышленности. Машиностроение – 4,2%. Переработка нефтепродуктов – 3,2%. На энергосектор приходится 8,6%. По итогам первого полугодия текущего года добывающая промышленность в условиях низких цен на нефть продолжает испытывать спад. Однако обрабатывающая промышленность стала восстанавливаться и перешла в позитивную зону. Резюмируя показатели стран – участниц банка, в том числе и Казахстана, эксперт акцентировал внимание на необходимость диверсификации и модернизации промышленного производства, включение экономик стран ЕАБР в глобальные цепочки добавленной стоимости, оздоровление институциональной среды, использование потенциала ЕАЭС.

Эти действия в перспективе позволят странам ЕАБР в целом и Казахстану в частности выйти на лидирующие позиции в мировой экономике, подчерк­нул Арман Ахунбаев. Он также обратил внимание аудитории на тот факт, что неблагоприятная международная конъюнктура – низкие цены на нефть и на металлы – вынуждают ускорить процесс ухода от высокой сырьевой зависимости. Как отметил спикер, у Казахстана есть все необходимые предпосылки и возможности для успешного экономического развития.

К ценовой и курсовой стабилизации

Итоги макроэкономической политики стран ЕАБР за 10 лет подвел главный экономист банка Ярослав Лисоволик. Он же рискнул дать обоснованный прогноз по развитию их экономик на ближайшую перспективу. В публикации я сделаю акцент в основном на показателях нашей республики.

Эксперт прогнозирует, что улучшение внешних условий, в том числе за счет снижения волатильности на мировых финансовых рынках, а также сокращение оттока капитала и рост экспорта будут способствовать стабилизации валютных курсов стран региона. Это в свою очередь будет существенным фактором дальнейшего замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий. При этом группа главного экономиста ЕАБР ожидает, что ценовая и курсовая стабилизация II квартала года на фоне слабой экономической активности может способствовать дальнейшему смягчению денежно-кредитных условий.

– Возможно, одним из откровений нынешнего года станет масштабное замедление инфляции в государствах региона – мы прогнозируем замедление инфляции в странах – участницах ЕАБР с 12,8 до 6,3%, – подчеркнул Ярослав Лисоволик. – Снижение ставок может оказать положительное воздействие на ускорение роста кредитования, что станет импульсом для восстановления как инвестиций, так и потребления домохозяйств. В среднесрочной перспективе прогнозируется восстановление ВВП государств – участников банка с -3,1% в 2015 году до -0,9% в 2016-м и до положительного роста на уровне 0,8% в 2017 году. Таким образом, несмотря на неспокойное начало года, первое полугодие дает основания для осторожного оптимизма относительно дальнейшей динамики восстановления роста экономики и товарооборота.

Говоря о Казахстане, он отметил нахождение на относительно безопасном уровне такого фактора уязвимости, как внешний долг. Эксперт подчеркнул хорошую динамику роста ВВП на душу населения, а также наблюдающиеся признаки восстановления активности в ряде отраслей. В частности, за январь – апрель рост в сельском хозяйстве и строительстве составил 2,6 и 6,3% соответственно относительно аналогичного прошлогоднего показателя. Положительную динамику демонстрируют и инвестиции в основной капитал, темп прироста которых за четыре месяца года составил 14,9% (к показателю годом ранее). Отмечен рост доли инвестиций, направленных на строительство и капитальный ремонт.

Индексы и индикаторы

– Динамика сводного опережающего индикатора указывает на восстановление роста ВВП во II квартале года, – подчеркнул он. – На улучшение указывают в основном индикаторы, характеризующие внешний сектор и настроение инвесторов: курс рубля к тенге, индексы KASE и РТС.

В числе несломленных трендов остается рост цен. Однако эксперт отмечает снизившееся девальвационное давление, которое способствовало некоторой стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, что позволило снизить темпы обесценения номинального эффективного обменного курса тенге в I квартале года.

Прогноз экпертов банка по Казахстану обнадеживает: ожидается стабилизация инфляционных процессов во второй половине года. А исчерпание эффекта обесценения тенге и слабый внутренний спрос будут способствовать замедлению инфляционных процессов и достижению инфляцией уровня 8,5% на конец года. Стабилизация курса, наряду с рядом внешних факторов, будет способствовать снижению инфляции в следующие два года до 5,5–6,0%.

Принципы и перспективы

Упомяну еще один доклад, представленный на «круглом столе», – «Инфраструктурные проекты ЕАЭС: у каких проектов есть шансы на финансирование и что должны делать власти, чтобы привлечь частные инвестиции в сектор». Его представил управляющий директор дирекции по работе с проектами энергетики, транспорта, транспортной и муниципальной инфраструктуры Тимур Абдуллаханов.

Речь шла о перспективных инвестициях в объекты инфраструктуры стран ЕАЭС – транспорт и связь, электроэнергетику, «социалку», коммунальное хозяйство. И – в тюрьмы. Но даже в последнем объекте инвестирования нет сенсации. Принципиальными, как представляется, стали для ЕАБР механизмы: государственно-частное парт­нерство, концессия. А также участие ЕАБР в финансировании таких проектов не только в качестве кредитора, инвестора, но и гаранта. При существенном снижении рисков это позволяет ЕАБР и государствам-участникам реализовывать очень важные проекты «малыми деньгами», открывает большие возможности частному бизнесу в силу большой их экономической заинтересованности. И наверное, такой принципиальный подход к инвестированию можно считать и новой заявкой банка на перспективу.