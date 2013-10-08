Ресурсы в обмен на технологии

О том, что нефтегазовая отрасль республики должна стать своеобразным «локомотивом», который выведет за собой на долж­ный уровень другие сектора экономики, говорилось не раз с высоких трибун. Как известно, добыча нефти в Казахстане за годы независимости выросла более чем в 3 раза и достигла уровня 80 млн. тонн в год. Более чем в 5 раз выросла и добыча газа – до 40 млрд. кубометров в год. В результате сегодня отечественная «нефтянка» обеспечивает порядка четверти ВВП страны и около двух третей госбюджета.

Глава государства ранее говорил о том, что республика должна использовать свои богатые природные ресурсы в качестве стратегического преимущества для того, чтобы обеспечить рост своей экономики. В частности, речь шла о формировании новых рыночных ниш для отечественных производителей в такой конкурент­ной отрасли, как нефтегазовая. Именно поэтому вопрос развития казахстанского содержания в отечественном нефтегазовом секторе стал темой прошедшего вчера в Астане заседания «круг­лого стола» «Развитие местного содержания – международный опыт и лучшие практики». Это мероприятие было первым в программе VIII Евразийского форума KAZENERGY.

– Мы должны привлекать инвесторов только на условиях поставки в нашу страну самых современных технологий добычи и переработки. Мы должны разрешать инвесторам добывать и пользоваться нашим сырьем только в обмен на создание новейших производств на территории нашей страны, – процитировал слова Президента страны министр нефти и газа Узакбай Карабалин, открывая встречу.

По его информации, доля местного содержания в закупках товаров недропользователями по итогам 2012 года составила 52%, а по итогам первого полугодия этот показатель составил около 59%, или 900 млрд. тенге.

– Достигнутый уровень показывает, что есть потенциал для дальнейшего расширения, – подчеркнул министр.

Его поддержал и заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) Магзум Мирзагалиев, который уточнил истинное положение дел с казсодержанием на трех самых крупных и «козырных» месторождениях республики: это Кашаган, Тенгиз и Карачаганак.

– По итогам 2012 года доля местного содержания в закупках товаров по Кашагану, Тенгизу и Карачаганаку составила от 3 до 8%, – сказал он, назвав несколько причин сложившейся ситуации.

– Во-первых, это недостаточное знакомство казахстанских компаний со стандартами промышленности, требованиями, терминологией и технологией; во-вторых – нехватка информации о предстоящих работах; в-третьих – общая нехватка знаний о требованиях по качеству; в-четвертых – несоответствие местной продукции требованиям операторов и, наконец, языковой барьер, – перечислил представитель АО «НК «КМГ».

М. Мирзагалиев также добавил, что серьезным препятствием росту казсодержания в нефтегазовых проектах является консервативная позиция операторов: они отдают предпочтение испытанным поставщикам и сервисным подрядчикам, а не неизвестным для них местным компаниям.

– Кроме этого, проектирование проектов по освоению нефтегазовых месторождений проводится за рубежом, и в проектную документацию еще на этапе проектирования закладывается продукция иностранных производителей, – отметил зампредседателя правления КМГ.

Именно поэтому для исправления создавшейся ситуации по этим трем крупным нефтегазовым проектам были предприняты конкретные шаги. Как известно, ранее АО «НК «КМГ» подписало Актаускую декларацию о совместных действиях с крупными нефтегазовыми операторами – ТШО, NCOC (North Caspian Operating Company-Кашаган) и КПО (Карачаганак Петролеум Оперейтинг).

Правительство республики сегодня принимает также определенные меры в этом направлении.

– В частности, утверждены новые правила приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию, обеспечивается оперативная и прозрачная процедура закупа товаров недропользователями, – сказал вице-министр индустрии и новых технологий Нурлан Сау­ранбаев.

Однако министр нефти и газа Узакбай Карабалин заметил, что этого недостаточно.

– Во-первых, нам необходимо систематизировать общую работу, чтобы исключить дублирование функций. Во-вторых, требуется усовершенствовать действующую систему мониторинга показателей, – сказал У. Карабалин.

Так, по его информации, по результатам анализа отчетностей за первый квартал 2013 года у 15 недропользователей Казах­стана выявлены крупные закупки таких буровых работ, где сервисные компании показывают 100% местного содержания.

– Будем откровенны: такой показатель сомнителен, поскольку выполнение буровых работ осуществляется со значительным использованием импортных материалов. Более того, наблюдается увеличение удельного веса иностранных сервисных компаний в отдельных закупках недропользователей. К примеру, если доля иностранного участия в операциях по бурению в 2011 году составила 61% (160 миллиардов тенге), то в 2012 году – 66% (179 миллиардов тенге), – отметил министр.

Глава ведомства считает, что также необходимо более системно рассматривать вопросы создания совместных предприятий, использование средств на обучение специалистов и проведение научно-исследовательских работ.

Алиля АХМЕТЖАНОВА