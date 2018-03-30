​Ретро-бум

Почти три десятка автомобилей советской эпохи «москвич», ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ и иностранные «фиат», «шевроле» и «кадиллак» выстрои­лись на парад, привлекая горожан своим не совсем привычным внешним видом. Такие авто не часто встретишь на улицах города, но все они в рабочем состоянии, несмотря на то, что некоторые экземпляры имеют полувековую биографию. Прак­тически все раритеты с любовью восстановлены их владельцами, не пожалевшими ни денег, ни времени на то, чтобы вернуть исторический экземпляр в строй.

Рустам Шавхалов с гордостью демонстрирует свой «кадиллак плитвуд» 1989 года рождения. Когда-то он приобрел этот старый и до основания разбитый автомобиль, задавшись целью восстановить его во всей красе. На исполнение мечты ушло долгих 7 лет и немыслимое количество денег. Искать запасные части пришлось по всему миру, а некоторые даже вытачивать вручную по индивидуальному заказу. Но результат того стоит, уверен владелец. И бессчетное количество желающих сфотографироваться на фоне «кадиллака» свидетельствует об интересе к ретро-автомобилю.

А вот по линейке представленных на выставке автомобилей ГАЗ можно запросто изучать историю советского автопрома. В ряд выстроились почти два десятка экземпляров: от «победы» до чуть более современных «волг-3102». Большая часть из них отреставрирована в одной и той же автомастерской. Ее владелец Дамир Гафаров признается: чем старее автомашина, тем сложнее вернуть ее в рабочее состояние.

Возможно, поэтому житель Шымкента Анатолий Головатов не стал заморачиваться поисками оригинальных запчастей, заменив их современными. В итоге полноприводный классический ГАЗ-69 1958 года выпуска заметно изменился. Теперь это классичес­кая автомашина с современной начинкой. Автовладелец заменил шасси, установил автоматическую коробку передач и даже двигатель приспособил от «мицубиси паджеро». И утверждает, что его ГАЗ-69 после такой метаморфозы превратился в комфортный внедорожник, но вот кузов остался прежним. А автомобиль, как и человека, встречают «по одежке»...