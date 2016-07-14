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​Ретроспектива жизни глазами художника
Александра ЗАРЕМБА

Выступая на открытии выставки в Национальном музее Республики Казахстан, его директор Дархан Мынбай отметил, что имя Камиля Муллашева широко известно как в стране, так и за ее пределами, и что работы художника ценны именно тем, что на холстах четко прослеживаются черты, присущие казахскому народу.

Заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев дал высокую оценку представленным работам и пожелал автору дальнейших успехов в творчестве.

– Каждая работа автора находит отклик в душе человека, – сказал он. – Камиль Муллашев – один из талантливейших художников, оставивших неповторимый след в казахской живописи. Его работы достойны самой высокой оценки.

Некоторые картины, представленные на выставке, приуроченной к Дню столицы, отражают быт и героический труд казахского народа.

– Для меня особенно плодотворными были 1990-е и 2000-е годы. Почти все работы, выставленные здесь, посвящены тяжелым временам, которые пережили многие страны. Было нелегко передать все это через живопись, – отметил Камиль Муллашев.

Гостями мероприятия стали послы России, Китая и Татарстана, а также представители интеллигенции, общественные деятели, искусствоведы и ученые. Камиль Муллашев – заслуженный деятель Республики Казахстан, народный художник и лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Габдуллы Тукая, обладатель серебряной медали Академии художеств Франции, академик Китайской академии искусств. Произведения художника находятся в фондах Государственной Третьяковской галереи, в Государственном музее искусств им. А. Кастеева, а также во многих частных коллекциях Казахстана и в зарубежных собраниях в США, Франции, Германии, Лихтенштейна, Турции, Китая и других стран. Выставка завершится 1 августа. 

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