​Ретроспекция

Помню, возвращался в 90-х годах из столицы в Алматы и услышал в поезде от приез­жих бизнесменов, что у нас и поесть негде. Когда передислоцировался в Астану, сам убедился в их словах. Как сейчас помню заведения, где еду подавали в одноразовой посуде, которую мыли и делали многоразовой. Ах, этот чудный обжигающий чай, который, казалось, плавил тонкостенный пластиковый стаканчик! А незабываемый «салат из помидоров» с хирургически тонко нарезанными несколькими дольками томатов, стыдливо укрывшимися увядшей веткой укропа и едва заметной капелькой подсолнечного масла…

На долгое время отвратило меня и моих друзей от кафе той поры посещение объекта с очень легким названием. Таким же ненавязчивым и незаметным был здесь сервис. Всецело занятые подготовкой к какому-то банкету официантки тем не менее щедро предложили нам с приятелем на выбор или главное блюдо Астаны конца 90-х – начала 2000-х годов – пельмени – или салат из капусты. Чтобы не мучиться с выбором, взяли и то, и другое и, разумеется, приобрели горячительный напиток, чтобы запить выбранные деликатесы. Пока, судя по времени приготовления, вырастили капусту и тщательно порубили ее, замесили тесто и прокрутили фарш, у нас два раза заканчивался напиток. В результате заедать посчастливилось только третий графинчик. Но это ладно, на десерт нам принесли такой счет, что все переживания по поводу продолжительного обслуживания уступили место недоумению и возмущению: за что столько-то?!

А вскоре и мои друзья посетили данную, с позволения сказать, ресторацию. Не мудрствуя лукаво, выбрали они тот же самый ассортимент, по причине полного отсутствия альтернативы. И, как в песне поется, все опять повторилось сначала. То есть приш­лось довольствоваться калориями из горячительных напитков, в то время как трудно и мучительно рождался традиционный капустный салат и, видимо, с тяжелыми боями пробивались из кухни в зал к клиентам их долгожданные пельмени.

Долго ли, коротко, но отужинали. Девушки затребовали десерта в виде мороженого, которое, как вы уже догадались, там тоже небыстро подавали. За это время в зал успели прийти музыканты и понапели целых три песни. В результате моим друзьям вручили счет и за «живую музыку», равный трем не самым дешевым мороженым. Короче, после этого вечера столичный общепит на долгое время потерял еще несколько потенциальных клиентов.

Ну а потом, со временем, он исправился. И сервис улучшился, и объект, о котором шла речь, изменился к лучшему. Лично в этом убедился несколько лет назад. Теперь это кафе такое, как большинство: быст­ро обслуживают, вкусно кормят, не напрягают карман.

… А вот та чудная «изюминка» перехода региональности на столичность пропала. И уже почти не продают в магазинах тонкие одноразовые пакеты. И не говорят вам в пылу спора – «Не нравится – езжайте обратно в свой Алматы!» Культура обслуживания растет, пусть пока не так быстро, как хотелось. Теперь хорошо бы и клиентам подровняться, чтобы цивилизованно и обоснованно защищая свои права потребителей, способствовать тем самым дальнейшему улучшению столичного сервиса.