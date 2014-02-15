Рецепт успеха от чемпиона

Инициатором и организатором проекта выступила столичная Палата предпринимателей совмест­но с акиматом города. Его цель – содействовать профессиональному самоопределению молодежи, готовности к труду как к главному средству самореализации. Пообщаться с олимпийским чемпионом, руководителем Президентского профессионального спортивного клуба «Астана» Бахтияром Артаевым собралось более 300 студентов колледжа. Вопросы задавались самые разные – как о личной жизни знаменитого спортсмена, так и о развития спорта в Казахстане на современном этапе.

Бахтияр Артаев считает, что у молодежи сегодня есть масса возможностей для развития и самореализации, и каждый казахстанец может прославить страну, в которой родился и живет. «Невозможное возможно, если работать над собой, любить то, что делаешь, и упорно трудиться – в этом заключается моя формула успеха», – говорит чемпион, победы которого вдохновляют юношей и девушек верить в собственные силы и не пасовать перед трудностями.

По поводу выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Сочи Бахтияр Артаев отметил, что он предполагал, что ребятам будет трудно состязаться с сильнейшими спортсменами мира, но они доказывают, что это возможно, в некоторых видах спорта останавливаясь в шаге от медалей. «Уверен, что самое интересное – еще впереди и у нас обязательно будут медали. Я также верю в то, что наступит время, когда на зимних олимпиадах казахстанцы будут так же успешно выступать, как и на летних. Для этого у нас есть все предпосылки», – сказал он, отвечая уже на вопросы журналистов.

Максут ИРЖАНОВ