​Рецепты от Петровича

Иногда помогает по хозяйству и мне, всякий раз удивляя своей невероятной выносливостью. за сутки способен переколоть машину дров, перетаскать за световой день 10 тонн угля, очистить от снега территорию размером с четверть футбольного поля. Отдыхает после двух часов непрерывной работы 10–15 минут. За это время успевает выпить круто заваренный чай, выкурить сигарету.

Курит много, много пьет чая, после бани по субботам пропус­кает чарку-другую водки, худой, долговязый, но очень жилистый. Его не берет никакая хворь, кроме простуды (ходит в мороз налегке), лечит ее, не отрываясь от производства, максимум за 3 дня. Лечит без таблеток, уколов, не обращаясь к народной медицине, тем более к традиционной. «Выгоняю болезни потом, – делится рецептом оздоровления Петрович, – работа человека человеком делает».

Жизненная философия в принципе знакомая, но как подана: работа человека человеком делает. Однажды он обжег кипятком ногу – опрокинул чайник. Сосед ко мне: «Помоги дворника положить в местную больницу: его направляют в город, но наотрез отказывается». Помог. Через 3 дня он от эскулапов сбежал. «С такими ожогами минимум месяц надо лежать в стационаре, а ваш Петрович прямо в бинтах сбежал, – жаловались мне медики, – на нем раны заживают, как на собаке…»

После этого случая стал более внимательно приглядываться к нему, интересуясь, чем и как питается, чем занимается в свободное время, есть ли хобби. «Во-первых, нет свободного времени, а если его нет, нет и хобби, – рассуждает, как может, но получается грамотно, – питаюсь чем придется…»

Бывало, угощал его шашлыком. «Ну, как блюдо?» – интересовался на следующий день. – «Кусочек съел, вкусно, остальное котам отдал, мне их жалко, хозяева на работе, кормить некому», – следовал ответ. Чем больше с ним знакомился, тем больше он меня удивлял. Удивлял прежде всего вынужденным аскетизмом, ставшим для него едва ли не образом жизни.

Ученые до сих пор спорят, почему долго живут фронтовики. Питались чем попало, деликатесом номер один являлись каши, спали в сырых и холодных окопах, валились от усталости с ног, шагали по колено в грязи да еще на ceбe тащили тыловые обозы, орудия. Казалось бы, от адских физических и психологических перегрузок, переохлаждений и постоянной сырости, когда кровь в жилах стынет, без таблеток на прикроватных тумбочках, без которых сегодня многие спать не ложатся, они, вернувшись домой с победой, долго не протянут.

Многие дожили до 90 лет и более. Опять феномен? Да нет никакого феномена, нет и сверхъ­естественного чуда. Вынужденный аскетизм, предельная мобилизация на преодоление труднос­тей всего организма так закалили людей, что этой закалки хватило надолго. Вспомните наше общение с участниками Великой Оте­чественной. Они часто были готовы спонсорские продуктовые наборы поменять на чуткость и внимание к ним. Для них важнее была духовная пища, нежели материальная.

У Петровича все гораздо проще. Вырос без родителей и с 14 лет скитался по свету, питаясь чем попало, ночуя где попало. Жизнь его тоже закалила, приучив к минимальному потреблению всех ее ценностей. Чай, сигарета, кусок черствого хлеба, банка кильки в томате, залитая кипятком китайская лапша – вот, пожалуй, и вся диета соседского дворника.

Случается, целый день сидит на одном чае и куреве. Сильно по этому поводу не переживает. А утром гляжу через забор и вижу: снег без устали кидает, будто бульдозером по двору прошли, дрова колет, воду в сарай носит… С утра до вечера, считай, на ногах.

Соседу, откровенно признаться, завидую, что у него есть Пет­рович. Пробовал и я двор от снега почистить, взял в руки лопату, 5 минут побросал и… выдохся, хотя на завтрак употребил санаторную диету: творог со сливками, котлету с гречкой, чай с маслом.

Физически хлипкое наше поколение, а кто идет за нами – еще хлипче, так как по 10–12 часов в сутки сидят за компьютерами и лопату видят только на мониторах. Едим свежие овощи, фрукты, свежее мясо, рыбу, отвариваем высшего сорта крупы, избегаем мучного, все делаем, как советуют диетологи, особенно с телевизионного экрана. А толку... Постоянно болеем, треть зарплаты тратим на лекарства, ходим в фитнес-залы, бассейны, выезжаем на природу, обливаемся холодной водой…

А все равно хлипкие. Слово понравилось, поэтому часто повторяю. Собственными глазами видел, как молодежь припасала сено для скота газонокосилкой на аккумуляторных батареях. На дедовские методы у нее силенок не хватает вместе с желанием.

Начинается новый день. На улице минус 14, ветер, снежок. Выглядываю в окно: Петрович, несмотря на воскресенье, на своей трудовой вахте, стахановской лопатой убирает двор от зимних осадков. Ее унылый скрежет о чис­тый асфальт доносится до самого вечера. Снег валит и валит, Петрович чистит и чистит…

И откуда силы недюжие берутся? Сам он этот вопрос оставляет без комментариев. Да и я не знаю на него точного ответа, лишь догадываюсь: сопровождающий его по жизни вынужденный аскетизм сделал свое полезное дело. На доб­ровольный аскетизм лично я, например, не подписываюсь – уж очень много соблазнов уготовила нам жизнь.