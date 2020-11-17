Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Рецидивист убил женщину и ранил ее свекровь в Таразе. Преступника уже задержала полиция, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДП Жамбылской области.
Сообщается, что 16 ноября на пульт "102" обратился 42-летний мужчина с заявлением о том, что дома он обнаружил мать и супругу с ножевыми ранениями.
"Прибывшие на место происшествия полицейские и медицинские работники констатировали смерть 42-летней супруги заявителя. Его мать госпитализировали в реанимационное отделение Жамбылской областной больницы. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по "горячим следам" задержан 40-летний житель села Пригородное Жамбылского района Жамбылской области. Он был ранее судим за убийство и изнасилование", – говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный дал признательные показания. Он рассказал, что ножевые ранения нанес в ходе совместного распития спиртных напитков на фоне внезапно возникшей ссоры.
По данному факту начато досудебное расследование. Назначены экспертизы.