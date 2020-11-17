Рецидивист убил женщину и ранил ее свекровь в Таразе

Происшествия
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Айдана Демесинова
Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Рецидивист убил женщину и ранил ее свекровь в Таразе. Преступника уже задержала полиция, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Жамбылской области. 

Сообщается, что 16 ноября на пульт "102" обратился 42-летний мужчина с заявлением о том, что дома он обнаружил мать и супругу с ножевыми ранениями.

"Прибывшие на место происшествия полицейские и медицинские работники констатировали смерть 42-летней супруги заявителя. Его мать госпитализировали в реанимационное отделение Жамбылской областной больницы. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по "горячим следам" задержан 40-летний житель села Пригородное Жамбылского района Жамбылской области. Он был ранее судим за убийство и изнасилование", – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный дал признательные показания. Он рассказал, что ножевые ранения нанес в ходе совместного распития спиртных напитков на фоне внезапно возникшей ссоры.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначены экспертизы. 

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