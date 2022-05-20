Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Рецидивист убил женщину, ранил супруга и поджег их дом в Таразе

Двое подростков чудом остались живы после жуткой трагедии, которая разыгралась в Таразе. Девочки успели убежать из дома до того, как их бабушку зарезал и поджег неизвестный. 57-летняя женщина скончалась на месте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Все случилось минувшей ночью. По версии следствия, 32-летний преступник сначала зарезал хозяйку, а после поджег ее дом. Тело погибшей нашли уже после того, как потушили пожар.

Оказалось, всему этому предшествовал скандал. Как рассказывают соседи, незваный гость громко кричал и ругался, а женщина молила о пощаде. В тот момент в доме находились две внучки и сожитель убитой. Он тоже получил ножевое ранение. Девочки успели сбежать через окно и позвать на помощь.

Дважды судимого рецидивиста задержали на месте. Выяснилось, что в момент преступления мужчина был сильно пьян и пытался выяснить у семьи, где находится их общая знакомая.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 32-летний ранее судимый житель Тараза. Назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется следствие", - прокомментировала руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

 

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