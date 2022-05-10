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Спорт
Реванш с Биволом или Головкин: Канело подсказали лучший вариант на осень

Редактор портала World Boxing News Фил Джей поделился с корреспондентом Vesti.kz впечатлениями от сенсационной победы россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО) над абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО). Также специалист объяснил, почему трилогия с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 37 КО) выгоднее, чем реванш, сообщает Kazpravda.kz.

В их поединке, прошедшем в воскресенье, 8 мая, Бивол единогласным решением судей взял верх над "Канело" и в третий раз защитил свой титул по версии WBA Super в полутяжелом весе.

"С первых минут было ясно, что Бивол прекрасно подготовился к бою. Он спокойно давил "Канело" и увеличивал свое преимущество. У мексиканского боксера был шанс только на нокаут, но он не мог быть реализованным. Я думаю, что реванш не имеет смысла. "Канело" ничего не сможет сделать с Биволом. Шанс реабилитироваться - защита всех титулов против Головкина. Это зрелищный бой, который вернет статус "Канело" и поставит точку в их незавершенном противостоянии", - отметил Джей.

После поединка Альварес заявил, что хочет провести реванш. Бивол же ответил, что согласится на своих условиях и извинился перед GGG за сорванную трилогию.

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