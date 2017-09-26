​Реванш состоится

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы профессионального мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса, рассказал о начале переговоров по второму поединку с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным. По словам представителя «Канело», вероятная дата второго поединка между казахстанцем и мексиканцем – первая неделя мая, на выходные Синко де Майо (национальный праздник Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года над французами).

«Мы уже поговорили с Томом Леффлером, промоутером Головкина. Начали переговоры, и я думаю, что бой может состояться в мае. Май – это хорошее время для PPV (система платных трансляций на ТВ) в США, но мы также рассматриваем и март. Это то, с чем мы все согласны», – приводит слова Гомеса Boxing Scene.

Напомним, что Головкин и «Канело» завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября в американском Лас-Вегасе, проходил все 12 раундов и завершился вничью. Этот результат породил множество споров в мире профессионального бокса из-за спорного судейского решения.