Ревизию всей отчетности учителей проведут в Казахстане

Образование

Олжас Бектенов поручил провести ревизию всех видов отчетности учителей и до 10 декабря внести предложения по усилению мер защиты чести и достоинства учителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов
«Для повышения эффективности обучения и воспитания детей, снижения несвойственной нагрузки на учителей и защиты их авторитета поручаю Министерству просвещения совместно с акимами провести ревизию всех видов отчетности. Надо исключить их дублирование на различных платформах и сократить количество отчетов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, до 10 декабря дано поручение внести предложения по усилению мер защиты чести и достоинства учителей.

Премьер-министр также дал ряд поручений по развитию инклюзивного образования, расширению поддержки детей с особыми потребностями.

Министерствам просвещения, национальной экономики и финансов совместно с акимами регионов поручено включить в перечень Фонда инфраструктурного развития проекты строительства 20 инклюзивных школ-комплексов нового формата с кабинетами реабилитации и оздоровления.

Совместно с министерствами науки и высшего образования, здравоохранения и фондом «Қазақстан халқына» необходимо разработать меры по сокращению дефицита профильных специалистов и совершенствованию системы ранней диагностики детей с особыми потребностями.

#Образование #Бектенов #отчетность #учители

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