Ревнивый муж из-за SMS-сообщения избил односельчанина в Карагандинской области

Ревнивый мужчина из-за SMS-сообщения, отправленного его жене, избил односельчанина в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
"Вечером 11 мая в отдел полиции Жанааркинского района обратился с заявлением 43-летний житель поселка Атасу. Он сообщил полицейским, что двое мужчин, придя во двор его дома, из хулиганских побуждений нанесли ему телесные повреждения. Сотрудники полиции установили личности хулиганов – ими оказались 32-летний и 31-летний жители поселка Атасу", – говорится в сообщении.
Во время разбирательства удалось выяснить мотивы правонарушителей. По словам одного из задержанных, потерпевший прислал SMS-сообщение на мобильный телефон его супруги с предложением встретиться.
"Ревнивый муж, случайно обнаружив это послание, решил проучить новоиспеченного соперника. Он вместе со своим знакомым вечером подкараулил потерпевшего и нанес ему побои. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 ч.2 УК.РК "Хулиганство". Ведется расследование", – добавили в пресс-службе.