Рейд по обеспечению беспрепятственного проезда спецтранспорта прошел в ВКО
В Восточном Казахстане пожарные постарались привлечь внимание населения к проблеме беспрепятственного проезда специализированных машин к месту вызова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС области.
Совместные рейды ДЧС ВКО и сотрудников Местной полицейской службы УВД Усть-Каменогорска стартовали в различных городах региона. В их числе Усть-Каменогорск, Семей, Зыряновск, Риддер.
Главная цель операции – привлечь внимание общественности к проблеме беспрепятственного проезда пожарных машин к месту вызова.
"В последнее время мы зачастую сталкиваемся с такой ситуацией, когда автомобилисты игнорируют или не хотят пропускать наш транспорт. Мы говорим, только про те случаи, когда пожарная техника движется к месту вызова. С включенными "мигалками, сиреной. Когда дорога каждая секунда…" – рассказал инженер отделения пожарной техники и оборудования ГУ "СПиАСР" ДЧС ВКО МерейАлимбеков.
В ходе рейда выявлены нарушения. Было остановлено 4 автомобиля, водители которых не уступили дорогу пожарной машине. Еще 2 транспорта находятся в ориентировке, так как скрылись с места.
Пожарные надеются, что на примере нарушителей водители с пониманием отнесутся, а большинство из них начнет соблюдать правила дорожного движения и уступать дорогу специализированным автомобилям с включенными проблесковыми маячками.
"От быстроты движения машин специального назначения зависят десятки, а то и сотни человеческих жизней, нуждающихся в экстренной помощи профессионалов.", – подчеркивается в пресс-релизе.
С переходом на электронную оплату проезда у пассажиро-перевозчиков добавилось расходов.
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