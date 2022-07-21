Рейдерский захват бизнеса: АФМ озвучило имена задержанных по делу

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу пресекло деятельность группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

14 июля 2022 года по одному из эпизодов преступной деятельности в порядке статьи 128 УПК задержаны и водворены в ИВС:

- Танашев Тимур Сержанович 1983 года рождения;

- Бабаев Рауан Тимурович 1992 года рождения;

- Алтыбасаров Ансар Муратович 1990 года рождения;

- Абижанов Дастан Мадиевич 1977 года рождения.

«15 июля в отношении указанных лиц Специализированный межрайонный следственный суд Алматы санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», – добавили в ведомстве.

Одновременно суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Коспаеву Елдосу Айдынгалиевичу с объявлением его в розыск. Кроме того, подозреваемыми признаны Коспаев Айдос Айдынгалиевич и Шалин Руслан Евгеньевич.

«Уважаемые граждане! В случае, если вы пострадали от незаконных действий данных граждан, просим обратиться по телефонам доверия Агентства по финансовому мониторингу либо в территориальные департаменты экономических расследований», – призвали казахстанцев в АФМ.