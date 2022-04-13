Сотрудники правоохранительных органов признают: рейдерство остается одним из наиболее опасных преступлений против бизнеса. Факты незаконного захвата собственности юридического лица зачастую ошибочно регистрируют как мошенничество, кражу или вымогательство.

Об этом также свидетельствуют многочисленные обращения и жалобы предпринимателей в СМИ, общественные объединения и ассоциации предпринимателей, а также в различные инстанции госорганов. Такие преступления представляют серьезную угрозу для становления и развития экономики страны, подрывают основы предпринимательства и снижают инвестиционную привлекательность Казахстана.

В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должны восприниматься как тягчайшее преступление против государства. О том, что рейдерство продолжает оставаться одним из наиболее опасных преступлений против бизнеса, подтверждают и результаты проведенного Академией правоохранительных органов исследования по вопросам усиления защиты прав предпринимателей.

Сегодня на экономическую безопасность большинства субъектов предпринимательской дея­тельности влияет много негативных факторов. К ним можно отнести несовершенство законодательной базы, коррумпированность государственных структур, отсутствие прозрачной налоговой системы, криминализацию предпринимательской деятельности, высокий уровень монополизации отдельных отраслей и рынков, недобросовестную конкуренцию. Именно наличие подобных факторов, считают в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, приводит к возникновению и дальнейшему распространению угроз для деятельности субъектов предпринимательской деятельности. К одной из основных проблем можно отнести рейдерство – как присвоение чужого бизнеса вне воли его владельца.

Впрочем, согласно исследованию, статистика регистрации данного вида преступления довольно низкая. К примеру, за период с 2015 по 2021 год по статье 249 УК (Рейдерство) зарегистрировано всего 30 преступлений, из которых лишь треть направлена в суд. Проведенное исследование объясняет подобную статистику.

– Во-первых, неправильно толкуется термин «рейдерство». По мнению авторского коллектива, это связано с отсутствием долж­ной праворазъяснительной работы с населением. Конструкция статьи 249 Уголовного кодекса довольно сложная. Суть ее в том, что под рейдерством понимается незаконное приобретение права собственности только юридичес­кого лица. На практике, к примеру, довольно часто встречаются случаи, когда гражданин обращается в полицию с заявлением о рейдерстве при посягательстве на его частную собственность (дом, земельный участок, автомобиль). В свою очередь, незаконное завладение частной собственнос­тью физического лица не может расцениваться как рейдерство, – говорит главный научный сотрудник академии Бахытжан Сагымбеков.

Во-вторых, по его словам, «виновата» латентность данного вида преступления. Как показывает изучение жалоб и обращений предпринимателей, большинство рейдерских захватов завуалированы под формально законные гражданско-правовые отношения.

В-третьих, проблему представляет сложность расследования уголовных дел данной категории. Она вызвана наличием значительного количества смежных составов и трудностью определения существенного вреда, а также появлением новых способов захвата.

В подтверждение приводится, например, уголовное дело по факту рейдерства, расследованное в Нур-Султане в прошлом году в отношении группы лиц. В ходе досудебного расследования злоумышленники в целях придания своим действиям законного характера предоставили органам уголовного преследования документы, подтверждающие наличие гражданско-правового спора между собственником.

Кроме того, как отмечает Бахыт­жан Сагымбеков, важно понимать, что объективная сторона рейдерства очень схожа с рядом других составов УК, и зачастую подобные преступления могут ошибочно регистрироваться как мошенничество, кража, вымогательство, угроза, принуждение к совершению сделки, присвоение и растрата имущества, подделка документов, штампов, печатей, бланков и другие виды преступлений. Уточним, что при рейдерстве их совершение тоже не исключается, так как эти преступления могут выступать одним из способов незаконного приобретения или перехода права собственнос­ти юридического лица из одних рук в другие.

Исследование показало, что способы и методы, применяемые при рейдерском захвате, довольно разнообразны. А с развитием рыночных отношений и информационных технологий появляются все новые способы незаконного захвата юридического лица. К примеру, подписание документов с помощью электронно-цифровой подписи, онлайн-регистрация и перерегистрация юридических лиц и другие.

Наибольшую опасность при рейдерстве представляют схемы с элементами коррупции путем привлечения административно-властных ресурсов госорганов. Поэтому законодатель в 2021 году дополнил статью 249 УК (Рейдерство) положением, устанавливающим уголовную ответственность за рейдерство, связанное с использованием контролирующих, правоохранительных, судебных и других органов.

В целом исследование правовой природы рейдерства позволило установить, что основное его отличие от смежных составов заключается в объекте посягательства (исключительно юридическое лицо либо его имущество) и цели захвата (незаконное установление юридического контроля над юридическим лицом). Учитывая изложенные особенности рейдерства и тонкости их выявления и расследования, академией разработаны методические рекомендации по рассмотрению обращений предпринимателей и осуществлению досудебного расследования по фактам рейдерства, которые рекомендованы практическим работникам, занимающимся расследованием фактов незаконного захвата юридических лиц, а также самим предпринимателям.