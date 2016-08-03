​Рейды и десанты помощи

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент

С 1 августа в рамках акции повсеместно начались рейды, в ходе которых будут составлены списки школьников, входящих в группу риска. Опыт прошлых лет показывает, что эта работа позволяет собрать за парты максимальное число детей школьного возраста. К примеру, в 2015 году в рамках подготовки к новому учебному году было проведено 16 885 подобных рейдов. Всем детям, которые из-за материальных трудностей семьи могли не прийти на уроки, была оказана необходимая помощь.

В ходе акции «Дорога в школу» во всех районах облас­тей прошли благотворительные встречи. Материальную помощь в итоге получили 21 656 детей. В общей сложности им оказана помощь на сумму 229 733 100 тенге. При этом для 12 918 детей все необходимое для занятий приобрели за счет бюджетных средств, а 8 738 – собрали в школу за счет спонсоров. В областном управлении образования призывают предпринимателей и просто неравнодушных людей проявить заботу о детях и подростках школьного возраста, купив им школьную форму и письменные принадлежности. 

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