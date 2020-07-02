Общество
Рейды по соблюдению карантинного режима проводятся в Нур-Султане
В столице продолжаются рейды по соблюдению карантинного режима, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.   

Волонтеры городского штаба совместно с полицией и сотрудниками СЭС в ходе рейда выявили заведения, где в нарушение режима карантина клиентам предлагают кальян. Владельцы данных мест отдыха привлечены к административной ответственности.

"Ранее заведениям было дано предписание о запрете кальянов. Но нарушения есть, что создает опасность заражения инфекцией. Совместно с санврачами и полицейскими мы выходим в рейды", – говорит волонтер Акулан Тастемир.

При несоблюдении саннорм предприятия будут закрыты. В столице сохраняется режим карантина. Гражданам необходимо соблюдать строгие санитарные нормы: носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.


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