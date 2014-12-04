Рейтинг – это не только престиж

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Сергей ОСАНОВ
– В настоящее время ведомством намечен комплекс целенаправленных мер по улучшению позиций страны в рейтинге ГИК. Прежде всего это обеспечение полной регистрации и учета заявлений о преступлениях, оптимизация, автоматизация и перевод в электронный формат отдельных видов лицензирования и оказания услуг, – сообщил глава МВД Калмуханбет Касымов.
О работе по улучшению индикаторов, закрепленных за Министерством юстиции, доложила замглавы ведомства Зауреш Баймолдина. В их числе – эффективность законодательства в оспаривании административного регулирования, право собственности, эффективность законодательства в решении спорных вопросов, охрана интеллектуальной собственности. По ее словам, за последние 5 лет по данным показателям наблюдается улучшение позиций Казахстана. Вместе с тем Министерством юстиции предлагается реализовать комплекс мер по дальнейшему продвижению РК в рейтинге ГИК.
Министр национальной экономики Ерболат Досаев проинформировал о ходе реализации Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улытау­ского района Карагандинской области на 2012–2017 годы.
– В 2012–2013 годах завершено четыре мероприятия на общую сумму 23,4 миллиарда тенге, создано 306 новых рабочих мест. В регионе открыты два новых предприятия, капитально отремонтированы 2 объекта социальной инфраструктуры. В текущем году начата реализация 57 мероприятий на сумму 14,4 миллиарда тенге, из них завершены 5 мероприятий по оснащению медицинским технологическим оборудованием социальных объектов и подведению инфраструктуры к объектам АПК. До конца года ожидается завершение еще 10 мероприятий, – сообщил Е. Досаев.
Как отметил аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, в рамках реализации комплексного плана достигнуты определенные результаты. Так, производство промышленной продукции нынче составило 140 млрд. тенге, на 6% увеличен выпуск продукции сельского хозяйства, выросло количество активных субъектов МСБ, введено в эксплуатацию 19 тыс. кв. м жилья.

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