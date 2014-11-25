Рейтинг Казахстанской ипотечной компании подтвержден на уровне "BBB-" Экономика 648 Ксения Воронина

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Казахстанской ипотечной компании в иностранной валюте на уровне "BBB-" и долгосрочный РДЭ в национальной валюте "BBB", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Fitch Ratings СНГ. При этом, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3". Прогноз по долгосрочным рейтингам – "Стабильный".



Кроме того, Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте находящихся в обращении приоритетных долговых обязательств компании на уровне "BBB" и долгосрочный рейтинг в национальной валюте находящихся в обращении субординированных облигаций на уровне "BBB-".



"Рейтинги Казахстанской ипотечной компании отражают тот факт, что конечным собственником компании является государство, ее стратегическую значимость в реализации государственной политики в области обеспечения населения социальным жильем и, как следствие, потенциальную поддержку от государства. Компания выступает в роли агента правительства в сфере обеспечения населения доступным жильем и играет важную роль в реализации государственных программ по социальному жилью для граждан с низкими и средними доходами. Кроме того, Казахстанская Ипотечная Компания способствует стабильности и развитию финансового сектора страны посредством рефинансирования ипотечных кредитов коммерческих банков, секьюритизации ипотеки и выпуска облигаций, – отмечается в сообщении.



Агентство напоминает, что в ноябре 2014 года Президент Казахстана объявил, что 180 млрд тенге из Национального фонда будут инвестированы в социальное арендное жилье в республике в 2015-2016 годах. Менеджмент КИК ожидает, что компания получит основную часть этой суммы. Агентство Fitch полагает, что поддержка может быть предоставлена в форме взноса в капитал или субсидируемого долгосрочного кредита. Несмотря на то что форма финансирования пока не утверждена, Fitch ожидает, что государственная поддержка сократит потребности КИК в рыночном финансировании, снизит стоимость заимствований и, как следствие, поддержит финансовые показатели компании на уровне безубыточности.



Казахстанская ипотечная компания, уточняется в пресс-релизе, получает непрямую поддержку от организаций, находящихся в госсобственности, что подкрепляет мнение Fitch о том, что она будет попадать в число компаний, на которые будет распространяться господдержка.



При приобретении активов Казахстанская Ипотечная Компания полагается на финансирование от госструктур, и часть такого финансирования предоставляется под субсидируемые процентные ставки. Держателями около 77% находящихся в обращении облигаций компании являются государственные организации, такие как государственные пенсионные фонды, Банк Развития Казахстана ("BBB"/прогноз "Стабильный"/"F3") и компании группы "Самрук-Қазына" ("BBB+"/прогноз "Стабильный"/"F2")

