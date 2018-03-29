​Рейтинг от ISU

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Международный союз конькобежцев (ISU) представил обновленную версию рейтингов в фигурном катании. У женщин на 1-м месте расположилась канадка Кэйтлин Осмонд, далее идут россиянки Евгения Медведева, Мария Сотскова и Алина Загитова, а также японка Сатоко Мияхара. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева занимает 14-ю позицию. Также в рейтинге представлены еще 3 казахстанки: Айза Мамбекова (95-я), Жансая Адыханова (196-я) и Алана Токтарова (261-я).

Мужской рейтинг возглавляет японец Юдзуру Ханю, на 2-м месте – его соотечественник Сома Уно. Также в пятерку лучших удалось попасть американцу Нэтану Чену, россиянину Михаилу Коляде и испанцу Хавьеру Фернандесу. Казахстанец Денис Тен – 31-й, ниже еще 2 отечественных фигуриста: Абзал Ракимгалиев (92-й) и Артур Панихин (199-й). 

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