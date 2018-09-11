​Рейтинг подтвержден, прогноз стабильный

Обосновывая свое решение, аналитики S&P подчеркнули, что рейтинги Республики Казахстан «по-прежнему поддерживаются сильными показателями баланса Правительства, обусловленными профицитами бюджета в период высоких цен на сырьевые товары (соответствующие средства аккумулированы в Национальном фонде Респуб­лики Казахстан – НФРК)». В пресс-релизе также подчеркивается, что прогнозируемый значительный объем внешних ликвидных активов, который до 2021 года по-прежнему будет превышать внешний долг, также поддерживает уровень рейтингов.

«Прогноз «Стабильный» отражает наши ожидания того, что в ближайшие 2 года фискальные показатели Правительства и внешнеэкономические показатели останутся сильными. Мы можем повысить рейтинги, если недавние политические реформы приведут к значительному укреплению общественных институтов», – комментируют эксперты S&P.

Между тем резкое падение цен на нефть или сокращение объемов добычи нефти, что, как подчеркивается в пресс-релизе, не предусмотрено базовым сценарием агентства, могут оказать давление на уровень рейтингов, если, в частности, приведут к ухудшению внешнеэкономических показателей Казахстана. Вместе с тем негативным рейтинговым фактором для Казахстана может стать повторное возникновение дестабилизирующих факторов, например, значительное повышение долларизации депозитов резидентов в банковском секторе страны.

По мнению аналитиков, ограничение расходов и значительные государственные доходы будут способствовать сбалансированности бюджета в 2018 году и в последую­щий период. Наряду с этим, согласно расчетам экспертов S&P, в период до 2021 года в консолидированном бюджете прогнозируется небольшое положительное сальдо. Кроме того, отмечено уменьшение инфляции с двузначных показателей 2016 года до установленного Национальным банком коридора в 5–7% в текущем году.

В настоящее время аналитики ожидают, что в период до 2021 года новый Налоговый кодекс позволит увеличить доходы государства и сократить диспропорции путем рационализации режима льгот и преференций. Прогнозируется, что государственные программы развития инфраструктуры будут поддерживать темпы экономического роста в 2018–2021 годы на уровне в среднем 3%. А дефицит счета текущих операций постепенно сократится с 1,5% ВВП в 2018 году до 0,1% ВВП в 2021 году.