Рейтинг Трампа установил исторический антирекорд

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Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг нового минимального значения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные исследовательским центром Pew Research Center, сообщает korrespondent.net.
Согласно исследованию, только 32% американцев одобряют работу Трампа на посту президента, что является рекордно низким показателем за всю историю наблюдений.
При этом 63% опрошенных недовольны действиями американского лидера.
В августе рейтинг Трампа упал до рекордных на тот момент 34% одобрения.
Опрос проводился в период с 29 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1 тысяча 503 совершеннолетних гражданина США. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта.
Согласно исследованию, только 32% американцев одобряют работу Трампа на посту президента, что является рекордно низким показателем за всю историю наблюдений.
При этом 63% опрошенных недовольны действиями американского лидера.
В августе рейтинг Трампа упал до рекордных на тот момент 34% одобрения.
Опрос проводился в период с 29 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1 тысяча 503 совершеннолетних гражданина США. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта.