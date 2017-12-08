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Рейтинг Трампа установил исторический антирекорд

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг нового минимального значения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные исследовательским центром Pew Research Center, сообщает korrespondent.net

Согласно исследованию, только 32% американцев одобряют работу Трампа на посту президента, что является рекордно низким показателем за всю историю наблюдений.

При этом 63% опрошенных недовольны действиями американского лидера.

В августе рейтинг Трампа упал до рекордных на тот момент 34% одобрения.

Опрос проводился в период с 29 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1 тысяча 503 совершеннолетних гражданина США. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта.

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