Рейтинг ВТБ Казахстан признан на уровне "ВВ/В" с прогнозом "Стабильный"

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Служба кредитных рейтингов международного рейтингового агентства Standard&Poor's подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги "ВВ/В" с прогнозом "Стабильный" для Банка ВТБ (Казахстан), передает Kazpravda.kz
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В S&P сообщили, что банк сохранит статус дочерней структуры, имеющей "очень высокую стратегическую значимость" для российского Банка ВТБ (ПАО), собственником которого является государство, и продолжит получать поддержку со стороны материнского банка в случае необходимости.
"В связи с эти мы подтверждаем кредитные рейтинги банка по международной шкале "ВВ/В" и по национальной шкале "kzA". Прогноз "Стабильный" по рейтингам Банка "ВТБ (Казахстан)" отражает аналогичный прогноз по рейтингам материнской структуры – российского Банка ВТБ и наше мнение о том, что материнский банк, скорее всего, будет предоставлять дочернему банку поддержку в случае необходимости", – говорится в тексте заключения Standard&Poor's.
В свою очередь председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло подчеркнул, что на сегодняшний день ВТБ (Казахстан) находится в процессе серьезных системных и структурных изменений в подходе к ведению бизнеса, призванных вывести банк на новый этап развития и взаимоотношений с клиентами.
"Новая трехлетняя стратегия развития дочернего Банка ВТБ в Казахстане будет принята до конца текущего года. Одним из ключевых направлений бизнеса банка в Казахстане станет поддержка малого и среднего предпринимательства, которое играет особую роль в развитии экономики страны", – добавил он.
Отметим, что ДО "АО "Банк ВТБ (Казахстан)" входит в международную финансовую группу ВТБ. Банк более 7 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана и занимает 22-е место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДО "АО "Банк ВТБ (Казахстан)" имеет филиальную сеть, состоящую из 36 структурных подразделений, 17 из которых являются филиалами.