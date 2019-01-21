​Рейтинг «зеленых» и ответственных

Светлана Абенова

Совместный рейтинг эколого-энергетической эффективности крупнейших компаний Казах­стана и России собран из оценок 5 733 предприятий реального сектора экономики двух стран по итогам прошедшего года. Подобная работа была проведена в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между Ассоциацией экологических организаций Казахстана, агентством «Интерфакс-ЭРА» и Международным центром «зеленых» технологий и инвестиционных проектов, подписанным в июле 2018 года.

По словам руководителя агентства «Интерфакс-ЭРА» Александ­ра Мартынова, «зеленый рейтинг» предприятий составлялся с учетом 5 критериев. На их основе подведены итоги 11 отраслевых рейтингов фундаментальной эффективности компаний ­Казахстана и России.

– Первый критерий можно определить как КПД, то есть количество полезной продукции, произведенной на единицу ­затраченной энергии, а также на единицу ­выбросов в окружаю­щую среду, – пояснил спикер методику подсчета рейтинга в ходе брифинга на площадке СЦК. – Следующий показатель – это технологическая­ эффективность – величина обратная коэффициенту вредного действия, который определяется по совокупности отходов, загрязнений и экологических воздействий на каждый джоуль проделанной работы.

В числе основных критериев он назвал также экосистемную эффективность или соотношение воздействия выбросов на окружающую среду с устойчивостью природной среды в месте локализации конкретного предприятия. Еще два показателя – динамика эффективности начиная с 2005 года и прозрачность отчетности компаний.

– Казахстан подписал Орхусскую конвенцию, в соответствии с которой все предприятия страны обязаны доводить до населения информацию об эколого-энергетической эффективности или предоставлять ее по запросу, – подчеркнула председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций ­Казахстана» Айгуль Соловьева. – В ходе разработки Концепции нового экологического кодекса мы также предложили включить в законопроект рейтинг экологической ответственности бизнеса и экологической эффективности регионов страны. Данный инструмент позволит обеспечить максимальную прозрачность деятельности предприятий, в частности, их воздействия на окружающую среду.

Участие в подведении итогов «зеленого рейтинга» приняли 200 казахстанских компаний. В топ-150 попали АО «СНПС-Актобемунайгаз», «КазТрансГаз», ТОО «Тенгизшевройл», «АстанаЭнергоСервис», АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» и другие предприятия страны.

Руководитель Международного центра «зеленых» технологий и инвестиционных проектов Рапиль Жошыбаев считает, что в будущем показатели экологической эффективности станут определяющими факторами конкурентоспособнос­ти предприятий. По его словам, это в полной мере соответствует исполнению задач индустриализации и технологической модернизации, которые ставит перед страной Глава государства.

Участие в многоступенчатой системе универсального «зеленого» рейтинга проектов и компаний дает субъектам бизнеса возможность претендовать на получение различных государственных льгот и преференций. 

