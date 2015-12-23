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​Резерв качества
Данияр ЖУМАНОВ

Здоровье – главная ценность и человека, и государства. И от того, как работает система здравоохранения, во многом зависит благополучие общества. Эта закономерность подтверждается всем опытом развития человечества. В Казахстане растет финансирование отрасли, продолжается укрепление материальной базы медучреждений. И все же ничто не бывает совершенным. Рассмотрим, где кроются резервы, раскрытие которых позволит нашей системе охраны здоровья стать максимально эффективной.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует для обеспечения высочайшего уровня развития отрасли выделять как минимум 6–8% от ВВП при бюджетном финансировании в развитых государствах и не менее 5% от ВВП в развивающихся странах. В нашей стране доля расходов на здравоохранение пока составляет всего 3,8%.

Много еще предстоит сделать для развития инфраструктуры здравоохранения. Оценка состояния зданий медицинских организаций и техники указывает на необходимость их обновления в кратчайшие сроки. Так, средний износ зданий составляет 55,8%, более 60% медучреждений располагаются в помещениях со сроком эксплуатации свыше 30 лет. В некоторых регионах страны организации, оказывающие медицинскую помощь, располагаются в нетиповых, приспособленных помещениях, многие не обеспечены необходимым оборудованием. Кроме того, ежегодный рост населения и его миграция создали необходимость дополнительного строительства объектов здравоохранения в крупных городах. В то же время сохраняется неравномерный доступ населения к медицинским услугам, особенно в сельской местности.

Необходимость развития инфраструктуры, а также привлечения современных технологий в отрасль требует значительных бюджетных затрат. Однако в условиях ограниченности бюджетных средств финансирование инфраструктурных объектов планируется следующим образом.

Строительство и реконструкция зданий за счет государственного бюджета предполагается только в отношении аварийных зданий с высокой потребностью, при этом дополнительно могут быть привлечены частные инвестиции. Что касается зданий с высоким износом, здесь предусматривается передача их в доверительное управление с возможной в последующем приватизацией. Наконец, дополнительное строительство предполагается с применением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Основная причина использования ГЧП в сфере здравоохранения – снижение издержек государства и своевременное строительство без превышения сметы, достижение рационального соотношения цены и качества, передача рисков частному сектору, предоставление качественных медицинских услуг. При этом, выбирая стратегию развития государственно-частного партнерства в области охраны здоровья, каждое государство учитывает собственные потребности, особенности развития и финансовые возможности.

В Казахстане ГЧП регулируется Законом Республики Казахстан «О концессиях», Законом «О государственно-частном партнерстве» и соответствующими подзаконными актами. В Стратегии «Казахстан-2050», Плане нации «100 конкретных шагов» обозначены приоритетные задачи развития здравоохранения: развитие частной медицины и ГЧП, внедрение корпоративного управления в медицинских организациях.

Инвестиции (иностранные и казахстанские), привлеченные в здравоохранение, не только снизят нагрузку на государственный бюджет, но и позволят значительно улучшить управленческий потенциал, разработать новую политику предоставления услуг. Это в свою очередь повлияет на качество медпомощи, сделает возможным использование лучших технических разработок, внедрение проверенных программ и протоколов лечения различных заболеваний.

Следует отметить, что на сегодня имеется заинтересованность со стороны иностранных компаний к проектам ГЧП и доверительного управления в секторе здравоохранения Казахстана. На сегодняшний день в сфере охраны здоровья работают 22 проекта ГЧП: девять больниц и 13 амбулаторно-поликлинических организаций (АПО). Перечень объектов доверительного управления включает три больницы, четыре АПО, а два проекта уже реализовано. Все они находятся на различных стадиях планирования, разработки и прохождения экспертиз документации, средняя длительность подготовки каждого составляет полтора-два года.

Рисунок 1. Оценка инфраструктуры здравоохранения

Средний процент оснащенности медицинских организаций оборудованием составляет 63,2%.

Рисунок 2. Состояние медицинского оборудования

Средний износ медицинской техники, состоящей на балансе в государственных организациях здравоохранения, составляет 35%, при этом в объектах первичной медико-санитарной помощи – 37%, в стационарах – 32%.

Рисунок 3. Показатель износа медицинской техники, состоящей на балансе в государственных организациях здравоохранения.

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