​Резервистов проверят

Основная цель сборов – повышение боевой мобилизационной готовности воинских частей, подготовка и накопление в запасе военно-обученных ресурсов, необходимых для развертывания Вооруженных сил при мобилизации и укомплектовании их в военное время. В этот раз на сборы привлекаются более 200 человек из Алматы. Призванные на сборы будут находиться на казарменном положении, продовольственным пайком и вещевым имуществом их обеспечат за счет средств Министерства обороны РК. За военнообязанными, призванными на период сборов, включая время следования в пути до воинской части и обратно, сохраняются место работы и занимаемая должность, им выплачивается средняя месячная заработная плата из республиканского бюджета.

Сборы пройдут в частях регионального командования «Юг» и на базе Военного института сухопутных войск по подготовке командиров взводов, танковых экипажей, пулеметчиков, снайперов, саперов, гранатометчиков, специалистов медицинского профиля. Успешно окончившим обучение на сборах и получившим положительную характерис­тику предусматривается присвоение очередных воинских званий.