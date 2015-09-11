Резервисты в строю Свежий выпуск 454 Антон СЕРОВ

Призванные на сборы пройдут переподготовку в воинских частях Сухопутных войск ВС РК и в отрядах военной полиции ВС РК. Первыми резервистов приняли командиры в/;ч 10228 в Капшагае, здесь с 5 по 19 сентября будут совершенствовать военные знания 160 человек.

Основной целью военных сборов являются повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, подготовка и накопление в запасе военно-обученных резервов, необходимых для развертывания Вооруженных сил, других войск и воинских формирований страны при мобилизации и укомплектовании их в военное время. Под руководством опытных командиров военнообязанные будут изучать основы боевой подготовки и военного дела, освоят отдельные военные специальности, новые вооружение и технику.

По завершении сборов резервисты должны сдать экзамены и зачеты, подтвердить освоение учебной программы сборов, соответствие военно-учетным специальностям и должностям, на которые могут быть назначены в военное время. Наиболее отличившимся в ходе изучения программы военно-обученного резерва будут присвоены очередные воинские звания.

Среди призванных на сборы офицеров, сержантов и солдат запаса есть и те, кто впервые встал в воинский строй. В течение пяти дней они в обязательном порядке примут военную присягу.

С 9 по 23 сентября сборы военно­обязанных будут проходить в Караганде, Семее, п. Отар, а также отрядах военной полиции Карагандинского, Семейского, Таразского, Алматинского и Шымкентского гарнизонов.



