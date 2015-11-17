Режим ЧП во Франции продлен на 3 месяца

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Фото: n-wall.ru
Режим чрезвычайного положения во Франции будет продлен на три месяца. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, выступая на чрезвычайном съезде обеих палат парламента в Версале, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По словам главы государства, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Национального собрания уже завтра, 18 ноября.

"Я принял решение уже в среду представить в парламент проект закона о продлении чрезвычайного положения на три месяца, с его адаптацией к изменению технологий и угроз", – заявил Олланд.

Как он напомнил, ныне действующий закон, определяющий порядок действия режима чрезвычайного положения, был принят в 1955 году и "более не может соответствовать уровню технологий и угроз, которые существуют сегодня".

Напомним, режим ЧП был введен на всей европейской территории Франции, включая Корсику, в субботу. Это решение было принято после терактов в Париже, совершенных в ночь на 14 ноября. Чрезвычайное положение было введено сроком на 12 дней. Для поддержания законности в условиях кризисной ситуации префекты на местах, в частности, получают полномочия вводить режим комендантского часа, ограничивать дорожное движение, запрещать проведение общественных собраний, ограничивать свободу передвижения лицам, которые "могут представлять опасность для общественного порядка", вводить контроль за деятельностью прессы.

"Чрезвычайное положение на всей территории Франции вводилось трижды во время войны в Алжире (в 1955, 1958 и 1961 годах). С тех пор единственным случаем применения этого закона был 2005 год, когда в пригородах Парижа произошли массовые уличные беспорядки", – отмечается в сообщении.

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