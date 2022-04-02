Происшествия
Режим ЧС объявлен из-за паводков в двух районах ЗКО
Портнягина Наталия
корреспондент

В двух районах Западно-Казахстанской области объявлен режим ЧС. Паводковые воды размыли ряд дорог районного значения, в одном из сел подтоплены дома, разрушено одно из зданий школы, жители эвакуируются, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации "Казгидромет", объем снега, выпавший в эту зиму в регионе, на 40% превышает среднегодовой показатель. Дождь и обильное снеготаяние привели к тому, что 28 марта талая вода с полей пошла в село Шалгын Каратобинского района, что привело к затоплению и повреждению одного из зданий школы, расположенной на окраине села. Учреждение образования размещалось в двух приспособленных саманных зданиях, построенных в 1988 году.

К вечеру 31 марта вода стала подтапливать жилые дома, потребовалась срочная эвакуация жителей села.

"Всего в Шалгыне проживает 197 человек. Вода зашла в 25 домов, – отметил аким области Гали Искалиев на брифинге вечером 1 апреля после облета пострадавших территорий. – Мы побеседовали с населением. Старожилы говорят, что такого они не припомнят. То есть, на самом деле, это природное явление, которое сложно было спрогнозировать и предотвратить. Поэтому население с пониманием отнеслось к ситуации. Мы убедили людей максимально передислоцироваться в другие поселки, чтобы остались только мужчины, которые смотрели бы за домашними животными и имуществом, за общей ситуацией вокруг села. Всех рожениц или тяжелобольных эвакуировали еще 30 марта. По просьбе учителей школьники не будут прерывать учебный процесс. Из 37 учеников Шалгынской школы половина детей пока будет проживать в селе Косколь, центре сельского округа, в 21 км от Шалгына. Остальные – в городе. У всех есть родственники, знакомые, всем обеспечим временное обучение".

Пострадал от талых вод и Чингирлауский район. На 31 марта между селом Сегизсай и райцентром в девяти местах была размыта автодорога. Спецтехникой были вывезены роженицы и тяжелобольные.

На 1 апреля нет сообщения и с селом Алмаз Чингирлауского района. Паводком разрушен мост. Сейчас спасатели выясняют, как можно добраться до села по степной дороге, если возникнет острая необходимость доставить туда продукты питания, медикаменты или срочно эвакуировать людей.

"Надеемся, что в ближайшие дни вода спадет. При облете видели, что большой воды нет. Считаю, что через два-три дня ситуация стабилизируется. Жители смогут вернуться в свои дома. Будем восстанавливать дороги. Создана специальная комиссия, которая оценит ущерб и будет выносить решение по поддержке пострадавших. Пользуясь случаем, обращаюсь к нашим предпринимателям с просьбой помочь, кто чем может. Это общее дело всех неравнодушных", – сказал аким ЗКО.

По линии ДЧС ЗКО на пострадавшие от паводка участки направлены 70 человек личного состава, 22 единицы техники, 7 мотопомп, 2 плавсредства. На местах работают представители сельских акиматов, полицейские. Проводится отвод и откачка воды. На разрушенных дорогах установлены знаки безопасности, ответственные лица будут дежурить круглосуточно.

"На контроле и другие населенные пункты, особенно, в северной части области, в Байтерек, Таскалинском, Теректинском, Бурлинском и Сырымском районах, где есть снежный покров", – сообщил начальник ДЧС ЗКО Ернур Утегенов.

Что касается состояния школы в селе Шалгын до подтопления, она не была признана аварийной. Согласно проведенному в ноябре 2020 года техническому обследованию получено заключение с рекомендацией строительства новой школы, которое было запланировано на 2023 год.

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