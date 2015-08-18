Режим ЧС снят в Наурызбайском районе Алматы

В Наурызбайском районе Алматы снят режим ЧС. Об этом сообщил аким города Бауыржан Байбек в ходе объезда местности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу градоначальника. 

"Принято решение о снятии режима ЧС, дальнейшие работы по благоустройству будут проводиться уже коммунальными службами в штатном режиме. Одна из первоочередных задач сейчас заключается в том, чтобы 1 сентября все три школы были готовы принять детей, были соблюдены как технические, так и санитарные нормы, дети не пострадали. Самое необходимое – укрепить русло реки", – сказал он.

Градоначальник проинспектировал ход восстановительных работ в устье реки Каргалинки. На сегодняшний день из 7 км поврежденного русла реки общей протяженностью 13 км произведена очистка и берегоукрепительные работы протяженностью более 5 км. Было очищено 406 участков, вывезено 175 855 куб. м грязекаменной массы. Силами и средствами Национальной гвардии в/ч 28237 проведены работы по очистке подвального помещения ООШ № 187, в настоящее время школа очищена на 98%.

Помимо этого аким посетил фильтровальную станцию водозабора, селезащитную плотину, водоочистительную станцию, проверил готовность объектов образования к предстоящему учебному году.

Бауыржан Байбек провел выездное совещание, в ходе которого руководители государственных органов доложили о проводимых работах и планах. В частности, был отмечен положительный результат восстановления водоснабжения и качества питьевой воды после проведения полного цикла очистки.

