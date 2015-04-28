Режим ЧС в Карагандинской области предложил снять акимат

Общество
Айнур Курамысова
Акимат Карагандинской области предложил снять режим ЧС из-за паводков в регионе, передает Кazpravda.kz со ссылкой на портал NV.kz.

Как сообщается, на оперативном селекторном совещании по текущей работе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации присутствовали руководители всех областных управлений и департаментов, акимы городов и районов.

"Все основные последствия ЧС устранены, ситуация стабилизирована. Исходя из этого, акимат Карагандинской области внес предложение о снятии режима ЧС в регионе", – сказал заместитель руководителя областного управления по ЧС Мурат Катпанов. 

Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за паводков был объявлен в 9 районах и двух городах Карагандинской области.

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